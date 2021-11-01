Понедельник, 1 Ноября 2021 17:14

АрмИнфо.Несколько лет назад в Араратском районе при поддержке Конверс Банка был построен умный коровник. Поскольку владельцы не были знакомы с этим методом животноводства, они решили начать с небольшого коровника.

Сегодня владелец Геворг Ананян с улыбкой вспоминает об этих сомнениях.

«Высокие потолки, вентиляция, чистота и соблюдение санитарных правил — вот основные характеристики умного коровника», - говорит он.

Сегодня закупленное молоко продается переработчикам. Владельцы планируют увеличить поголовье скота и открыть завод по переработке молока.

«В настоящее время мы строим новый коровник для наших племенных телят, на этот раз совместно с Конверс Банком. Мы намерены продолжить развитие и создать новое производство вместе с банком. Удобно сотрудничать с финансовым учреждением, которое предоставляет больше чем просто финансирование, а еще и оказывает поддержку, направляет на правильный путь», - заключает Геворг Ананян.

Финансирование проекта осуществляет Конверс Банк, в сотрудничестве с Немецко-армянским фондом.