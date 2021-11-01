Понедельник, 1 Ноября 2021 17:09

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) запускает акцию «День сбережений с ВТБ» к Международному дню сбережений. Оформив вклады «Выгодный», «Прогрессивный» и «Комфортный» в драмах РА с 1-го по 5-e ноября 2021 года (включительно), клиенты получат ежемесячно растущую доходность по процентам.

Банк предлагает клиентам физическим лицам в рамках акции «День сбережений с ВТБ» открыть вклады «Выгодный», «Прогрессивный» и «Комфортный» начиная от 30 тыс. драмов РА и получить отличную возможность увеличить процентную доходность: для депозитов, оформленных в период акции, годовая процентная ставка по депозиту ежемесячно будет повышаться на 0.03% (процентных пункта) до конца срока депозита (в зависимости от срока вклада процентная ставка может достичь до 10.03%, годовая процентная доходность 9.81%).

Срок вклада - от 30 до 365 дней. Проценты по вкладу выплачиваются в конце срока.

При открытии вклада клиент получает в подарок платежную карту Банка Visa или Mastercard с бесплатным обслуживанием в период действия вклада. Обналичивание денежных средств с банкоматов ВТБ (Армения) на период действия вклада также бесплатно.

С целью обеспечения комфорта Банк ВТБ (Армения) предлагает клиентам оформить вклад также посредством дистанционной услуги Видео Банк, которая позволит совершать необходимые транзакции не посещая филиалы.

Напоминаем, что Ваш вклад гарантирован со стороны Фонда гарантирования возмещения вкладов согласно закону РА «О гарантировании возмещения банковских вкладов физических лиц».

Подробную информацию по акции можно получить на официальном сайте Банка ВТБ (Армения) по ссылке https://www.vtb.am/ru/promotion/depozitnaia-aktsiia-den-sberezhenii , в филиалах Банка или позвонив в Контактный центр по номеру 87-87.

Подоходный налог с процентов по вкладам составляет 10%.