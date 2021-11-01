Понедельник, 1 Ноября 2021 15:57

АрмИнфо.В Армении пройдет 15-й Ереванский международный театральный фестиваль им. Шекспира.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, в этом году показ пройдет с 15 по 20 ноября и в нем примут участие более 100 деятелей из Франции, США, Болгарии, Ирана, Украины, России. На разных сценах Еревана будет

показано около 15 спектаклей. В хедлайне 15-го Ереванского Международного театрального фестиваля им. Шекспира: "Театр у моста", "Макбет" (режиссер Сергей Федотов) и "12-я ночь" Родопского драматического театра (Болгария).

У театралов будет возможность посмотреть драматические, танцевальные, моно, мультимедийные спектакли. Из ереванских театров в фестивале примет участие Ереванский камерный театр, который поставит спектакль "Гамлет" (режиссер Ара Ернджакян).

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 ноября в Студенческом театре Ереванского государственного институт театра и кино (ЕГИТиК). Зрителям будет представлен спектакль "Сон в летнюю ночь" Академического национального молодежного театра Киева (Молодой театр, постановка Андрея Биллоуса).

Фестиваль завершится спектаклем Татарского государственного драматического театра им. Альмета "Сдержанность необузданной женщины" (постановщик: Каро Балян). Он будет представлен 20 ноября в 19:00 на сцене Театра юных зрителей.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, которые проведут: заслуженный артист России, лауреат Национальной премии Чехии, лауреат фестиваля "Золотая маска", лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Федотов (РФ), , художественный руководитель театра "Кнебель" и театральной лаборатории "МиШиНЛаБ" Константин Мишин (Россия), актриса Аурели Имберт (Франция), художественный руководитель Новороссийского городского театра, директор фестиваля "Театральная гавань" Евгений Кушпель (Россия).

Ереванский международный театральный фестиваль им. Шекспира является участником всемирно известной сети Европейских Шекспировских фестивалей. С 2016 года директором фестиваля является Каро Балян. Учредителем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян.