Понедельник, 1 Ноября 2021 15:53

АрмИнфо.Председатель Национального собрания РА Ален Симонян провел отдельные встречи с послами Италии и Норвегии в Армении Альфонсом Ди Риццо и Хелен Сенд Андресен.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, на встрече с послом Италии глава законодательного органа высоко оценил армяно-итальянское сотрудничество во всех отраслях, выразив уверенность, что дипломат своей деятельностью придаст новый импульс дружественным связям.

На встрече была подчеркнута важность всестороннего межпарламентского сотрудничества, которому также будет способствовать деятельность групп дружбы в парламентах двух стран. В этом ключе собеседники коснулись программ армяно- итальянских групп дружбы. Также было отмечено эффективное армяно-итальянское сотрудничество в рамках финансируемой ЕС Twinning программы.

Стороны отметили необходимость скорейшего возвращения армянских военнопленных и других задержанных лиц, удерживаемых в Азербайджане. Ален Симонян с благодарностью подчеркнул важность принятой Палатой депутатов Италии резолюции, в которой содержится призыв к Азербайджану освободить армянских военнопленных. С Хелен Сенд Андресен Ален Симонян обсудил ряд вопросов развития армяно­норвежских отношений, реализации программ по активизации межпарламентского сотрудничества.

Спикер НС РА также подчеркнул необходимость углубления взаимодействия парламентов двух стран на различных международных площадках.

Собеседники коснулись региональной безопасности и стабильности, подчеркнув в этом контексте роль сопредседательства Минской группы ОБСЕ в процессе всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Симонян особо выделил приоритетность репатриации удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц. В центре внимания также были вопросы демократии и прав человека.