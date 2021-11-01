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АрмИнфо.Кандидат от блока "Баласанян" Вардгес Самсонян большинством голосов членов Совета старейшин избран мэром Гюмри.
Так, представитель временной счетной комиссии Айк Султанян представляя результаты открытого голосования отметил, всего из 36 членов Совета старейшин, в голосовании приняли участие 32, воздержались 4. Недействительных бюллетеней не зарегистрировано.
Таким образом, 24 члена Совета старейшин проголосовали за избранием мэром Гюмри Вардкеса Самсоняна, 8 выступили против.
Таким образом, Совет старейшин Гюмри 1 ноября на своем первом заседании избрал нового мэра города.
Отметим, что в конце прошлой недели, блок "Баласанян", победивший на выборах 17 октября, и проигравшая на них партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно меморандуму на пост мэра Гюмри выдвинута кандидат от блока "Баласанян" Вардгес Самсонян, а двумя заместителями мэра станут представители "ГД".
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|Лавров и Чавушоглу обсудили перспективы запуска регионального механизма "3+3"
|Секретарь правящей фракции подала прошение об отставке: возможно, она будет назначена главой Ширакской области
|С 1 ноября Армения вводит обязательное ношение масок также на открытых территориях
|За минувшие сутки в Армении выявлено еще 2 193 случаев заражения COVID-19
|Осужденный за убийство турецкого консула досрочно освобожден и находится в Армении
|Партия Артура Ванецяна примет участие в выборах ОМС
|В Армению прибыла новая партия вакцины Moderna
|Экс-глава инфекционной больницы Ванадзора обвиняется в коррупционном злоупотреблении
|Первопрестольный Святой Эчмиадзин призвал НС сохранить нерабочими 5 и 7 января
|Арестован бывший мэр г.Степанавана
|Премьер-министр Армении встретился с новоизбранным главой Армянской католической церкви
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Армен Саркисян встретился с членами аналитического центра "Атлантический совет"
|Содокладчики ПАСЕ посетят Ереван
|ИРНА: Армянские школы - гордость Ирана в уважении чужих народов
|Президент Армении удостоен высшего ордена Святого Престола
|Один российский военнослужащий погиб, другой пострадал в результате ДТП на территории Армении
|Сейран Оганян парирует ГД: Текст заявления НС по ситуации вокруг РА и Арцаха долгое время обсуждался правящим большинством
|СМИ: Путин 9 ноября в Сочи встретится с Алиевым и Пашиняном
|Генпрокуратура Армении: Борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков - один из приоритетов армяно-иранского сотрудничества
|Гражданам Армении ограничили въезд в Шенгенскую зону
|Сейран Оганян раскрыл детали встречи с послом РФ
|Новая авиакомпания FLYONE Armenia получила Сертификат эксплуатанта!
|18-ый Саммит Франкофонии в Тунисе перенесен на 2022 год
|В Армении ежедневно подтверждается свыше 2 тыс. случаев заражения коронавирусом
|Коалиция этнических, религиозных и гражданских групп США призывает Конгресс заблокировать продажу истребителей F-16 Турции
|Госминистр Арцаха проведет переговоры в мэрии Лос-Анджелеса
|Минюст Армении доложил о ходе выполнения Антикоррупционной стратегии
|В Армении начали вакцинацию детей старше 12 лет
|В МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницы
|Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Армении
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