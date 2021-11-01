Понедельник, 1 Ноября 2021 11:57

АрмИнфо. Анкара уделяет особое внимание вопросу восстановления устойчивого мира на Южном Кавказе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" (G20) в Риме.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры по формированию платформы "шести" на Южном Кавказе.

"Азербайджан, Турция, Россия, Иран, Грузия и Армения - давайте в вшестером предпримем совместный шаг и установим мир в регионе", - сказал, в частности, турецкий лидер, передает Анадолу.

"В этой связи господин Ильхам Алиев уже сделал Армении предложение относительно мира в регионе. Есть некоторый негативный настрой со стороны Грузии, но если все эти страны продемонстрируют позитивный подход, то эта платформа будет создана, и регион превратится в площадку мира", - пояснил глава государства.

По словам президента Турции, формирование такой платформы будет способствовать развитию отношению между Анкарой и Ереваном в позитивном направлении.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано-турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня.