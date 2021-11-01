Понедельник, 1 Ноября 2021 11:30

АрмИнфо. На полях саммита G20 в Риме состоялась встреча лидеров США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, на встрече Байден подчеркнул свое желание поддерживать конструктивные отношения, расширять сферы сотрудничества и эффективно разрешать разногласия. Он выразил признательность Турции за почти двадцатилетний вклад в миссию НАТО в Афганистане.

Главы государств обсудили политический процесс в Сирии, политический процесс в Сирии, доставку гуманитарной помощи нуждающимся афганцам, выборы в Ливии, ситуацию в Восточном Средиземноморье и дипломатические усилия на Южном Кавказе.

Отметив оборонное партнерство двух стран и важность Анкары как союзника по НАТО, Байден выразил обеспокоенность наличием у Турции российских зенитных ракетных систем С-400.

Он также подчеркнул важность сильных демократических институтов, уважения прав человека и верховенства закона для мира и процветания.