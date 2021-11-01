Понедельник, 1 Ноября 2021 11:23

АрмИнфо. Обмен мнениями относительно перспектив запуска регионального механизма "3+3" в целях разблокирования экономических и транспортных связей и продвижения взаимовыгодных инфраструктурных проектов на Южном Кавказе состоялся между главами МИД России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу "на полях" саммита "Группы двадцати" в Риме

Как сообщает пресс-служба МИД России, в ходе состоявшейся встречи основное внимание было уделено координации усилий двух стран по дальнейшей стабилизации ситуации на Балканах и в Закавказье. Обсуждена возможность совместных шагов по содействию боснийскому урегулированию, в том числе с использованием многосторонних форматов.

Затронут ряд вопросов международной повестки дня и ключевые аспекты двусторонних связей.

Отметим, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с инициативой о шестистороннем формате (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) сотрудничества по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Данную инициативу пока не поддерживает Грузия, которая отказывается от участия в каких-либо инициативах с участием российской стороны, ответ однозначный не дала и Армения. Инициатива была предложена после подписания трехстороннего заявления по прекращению кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Агрессия была развязана азербайджано-турецким тандемом против Арцаха 27 сентября 2020 года. Боевые действия длились 44 дня.