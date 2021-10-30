Суббота, 30 Октября 2021 15:11

АрмИнфо.С 1 ноября в Армении вводится режим обязательного ношения масок вне жилых помещений на открытых общественных территориях.

"С целью снижения риска распространения коронавирусной болезни с 1 ноября ношение маски обязательно также на открытых общественных территориях, находящихся за пределами жилой территории по месту жительства", - говорится в решении Минздрава Армении.

При этом в ведомстве установили ряд исключений, при которых можно не носить маску на открытом воздухе.

В частности, ношение масок на открытых территориях необязательно для детей в возрасте до 5 лет; участники и выступающие на протокольных мероприятиях с участием президента, премьер-министра, Католикоса Всех Армян, глав КС и ВСС также могут не носить маски (за исключением журналистов и обслуживающего персонала); лица с хроническими респираторными заболеваниями: астма, хроническая обструктивная болезнь легких, эмфизема или бронхит - тяжелая дыхательная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность 3 и 4 функционального класса (при наличии у указанных лиц соответствующего медицинского документа, подтверждающего факт заболевания).

Занятие спортом или езда на велосипеде также освобождает от данного обязательства. Маски не будут носить люди в специально отведенных местах на открытом воздухе, в зонах отдыха, на пляжах, в горах, лесах и на аналогичных открытых площадках, но не в парках, городских скверах, ботанических садах и зоопарках, при посещении исторических и культурных объектов, во время паломничества, при организованных как экономическая деятельность индивидуальных и групповых походах, экскурсиях, прогулках, путешествиях и других мероприятиях аналогичного характера; телеведущие, сурдопереводчики находящиеся в одиночку в студии; глухонемые, люди с психическими заболеваниями и когнитивными нарушениями. Маски разрешено не носить при психических расстройствах или расстройствах поведения, при травме лица или челюстно- лицевом вмешательстве в полости рта, а также при курении, питье и еде.