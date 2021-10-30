Суббота, 30 Октября 2021 15:06

АрмИнфо.Партия "Отечество", возглавляемая эск-главой Службы нацбезоапсности Армения, ныне депутатом фракции "Честь имею" Артуром Ванецяном примет участие в выборах в ОМС, которые пройдут 5 декабря.

Как говорится в заявлении, распространенном Советом политической силы, в ходе заседания были обсуждены ряд вопросов, связанных с деятельностью партии и внутриполитическими процессами. "Совет "Отечества" принял решение принять участие в выборах ОМС, которые состоятся в ряде общин 5 декабря 2021 года", - говорится в документе.

В Аштараке список Совета старейшин партии возглавит Азат Закарян, в Арташате - Андраник Киракосян, в Спитаке - Карен Темурян, в Вайке - Таро Аветян, в Ванадзоре - Ваге Дохоян.

Ранее партия власти "Гражданский договор" представила 35 кандидатов, которые будут выдвинуты по пропорциональным спискам на посты мэров и руководителей общин.