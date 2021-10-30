Суббота, 30 Октября 2021 15:05

АрмИнфо.620 тысяч доз вакцины Moderna, подаренных Норвегией в рамках инициативы Team Europe, доставлены в Ереван, сообщает Минздрав Армении.

Груз был передан Минздраву в аэропорту "Звартноц" послом ЕС в Армении Андреа Викторин и послом Норвегии Хелен Санд Андресен. "Благодаря такому крупному пожертвованию у нас будет возможность увеличить процентный уровень вакцинации населения, и расширить покрытие по всей Армении. Мы преодолеем эту эпидемию посредством солидарности и сплоченности", - заявила глава Минздрава Анаит Аванесян.

Андресен выразила надежду на то, что вакцина поможет Армении защититься от пандемии в контексте проявления солидарности с близкими и широкой общественностью. "Принимая во внимание рост случаев COVID-19 в Армении и необходимость повышения уровня вакцинации, мы считаем, что поставка вакцины происходит в нужное время. Считаем, что благодаря широкому спектру вакцин, доступных гражданам Армении, можно будет обеспечить более высокий коэффициент вакцинации", - сказала посол ЕС Викторин.

В Армении доступны без каких-либо ограничений антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и "Спайквакс" производства американской компании Moderna. Ранее сообщалось о переговорах на предмет приобретения вакцин американского производства Novavax, Johnson&Johnson и Phizer. При этом применение вакцины компании Moderna разрешено для детей старше 12-ти лет.