Суббота, 30 Октября 2021 15:04

АрмИнфо. Бывшему директору ГЗАО "Инфекционная больница Ванадзора" Роберту Чилингаряну предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге, а его сыну - в соучастии в этих преступлениях.

Как передает пресс-служба Генпрокуратуры, с января 2014 года Чилингарян с сыном заключили фальшивый договор аренды автомобиля для использования в нуждах больницы. До 2019 года договор периодически обновлялся.

Сообщается, что несмотря на то, что автомобиль сына экс-руководителя ГЗАО "Mitsubishi Pajero IO" не использовался медцентром, за 2014-2019 годы на банковский счет сына Чилингаряна была перечислена сумма в размере 11,347 млн. драмов.

В целях обеспечения возможности возмещения ущерба, причиненного государству, на имущество указанных лиц был наложен арест органом, осущестляющим производство.