Суббота, 30 Октября 2021 15:03

АрмИнфо.Собрание епископальных и епархиальных лидеров Армении, состоявшееся 29 октября во главе с Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым, выступило с призывом к Национальному Собранию республики с просьбой сохранить нерабочими 5 и 7 января.

Напомним, что 27 октября парламент РА принял проект изменений в законе "О праздниках и памятных датах", по которому предлагается сократить новогодние нерабочие дни до 3-х - рождественские праздники и Новый год - с 31 декабря по 1 января включительно (Новый год) и 6 января (Рождество Христово и Святое Богоявление), будут нерабочими, а 2-5 и 7 января объявляются рабочими днями.

В ААЦ отметили, что в ряде европейских стран 60-80% праздников - церковные, меж тем, в Армении, первой христианской стране, всего 19%. "Обращаемся к фракциям Национального Собрания с просьбой сохранить в новогодние и рождественские праздники нерабочие дни также 5-е января - в этот день отмечается "Чрагалуйц" (Рождественский Сочельник) и 7-е января - как день памяти усопших, особенно, когда боль по жертвам арцахской войны еще терзает сердце нашего народа", - говорится в заявлении собрания.

Отметим, что инициатор изменений - министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что в течение 6-7 нерабочих дней на новогодних праздниках люди занимаются чревоугодием. "Это не по-христиански", - заявил Керобян 26 октября на пленарном заседании НС, в том числе этим фактором обосновав инициированной им же проект о сокращении новогодних нерабочих дней. Так, представляя, глава Минэкономики заявил, что длинные праздники негативно виляют на темпы экономического роста страны, а лишние четыре дня работы позволят создать дополнительный объем товаров и услуг. По мнению Минэкономики, "число оплачиваемых нерабочих дней для граждан Армении превышает число оплачиваемых нерабочих дней во многих развитых и тем более развивающихся странах", что негативно влияет на экономику республики. "Выходные и праздничные дни в силу того, что являются нерабочими, влияют на ВВП страны, а также на выполнение договорных обязательств с местными и иностранными партнерскими организациям", - считают в ведомстве. Экономические власти страны посчитали - дополнительные 5 рабочих дней обеспечат для ВВП Армении прирост на все 88,6 млрд драмов или на 1,5% ВВП, совокупный валовый выпуск увеличится на 123 млрд драмов, валовый выпуск торговли на - 47,5 млрд драмов, промышленности на - 35,4 млрд драмов, услуг на - 33,9 млрд драмов, выпуск сельхозсектора и строительства - на 3,5 млрд драмов у 2,9 млрд драмов соответственно.

Идею поддержала правящая фракция "Гражданский договор", считая ее объективной необходимостью, а парламентская оппозиция, выступила против данной законодательной инициативы. По мнению оппозиционных фракций, инициатор так не смог обосновать необходимость сокращения нерабочих дней в период празднования Нового Года и Рождества. Депутаты от фракции "Армения" предложили добавить к трем нерабочим еще два - 2-ое и 7-ое января.