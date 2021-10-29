Пятница, 29 Октября 2021 19:11

АрмИнфо.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября провёл деловую встречу с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимодействия с учреждением в республике и на пространстве ЕАЭС. Об этом сообщил информационный ресурс президента.

Подгузов проинформировал президента о предстоящих планах банка и макроэкономических прогнозах на ближайший период. В соответствии с экспертной оценкой финансового института, в Казахстане ожидается одна из самых высоких экономических динамик среди государств ЕАЭС.

Далее были озвучены основные направления стратегии ЕАБР на последующие четыре года. В частности, были представлены ключевые мега-проекты, призванные содействовать социально-экономическому развитию Казахстана и других стран Евразийского союза.

Банк планирует поддержать реализацию инициатив, направленных на формирование транспортных коридоров «Север — Юг», «Европа — Западный Китай», создание унифицированной товароэкспедирующей системы и совершенствование водно-энергетического комплекса Центральной Азии. ЕАБР рассчитывает инвестировать в эти проекты 1,2 миллиарда долларов, а в экономику Казахстана до 2026 года, в общей сложности банк намерен делегировать порядка 3,8 миллиардов.

По итогам общения, Касым-Жомарт Токаев отметил активную роль банка в развитии интеграционных векторов и большую значимость практического осуществления отмеченных проектов как для Казахстана, так и для всего ЕАЭС.