11։00-17։00 собственные дома на улицах Авана 5, 6 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 33 на улице Орбели, собственные дома 37-39 на улице Орбели, 26-61 на улице Ерзнкяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улица Сарми, жилые дома 2, 4, 6, 7, 7/1, 7/2, 8, 8/1, 8/3, 16, 18, 20, 22, 24, 26 на 1-ой улице Аванесова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова, 1, 3, 5 на 4-ой улице; жилые дома 42 на 42-ой улице, 4, 6, 8, 8/1, 125/3 на 34-ой улице, 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице, собственные дома 125-135 на 37-ой улице в Нор Ареше; собственные дома 2-17, 68-149 и жилые дома 12, 14 на 41-ой улице Нор Ареша; жилой дом 4 на улице Ш.Даштенци;

© 1991-2020 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.