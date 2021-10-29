Пятница, 29 Октября 2021 17:09

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян встретился с членами американского аналитического центра "Атлантический совет" (Atlantic Council).

Как сообщает пресс-служба президента РА, участники встречи задали Саркисяну вопросы о нагорно-карабахском конфликте, процессах последних лет и 44-дневной войне, послевоенной ситуации в Армении, уровне демократии в нашей стране, а также о программах, ориентированных на будущее.

В частности, президент Армении представил суть арцахского вопроса, рассказал о 44- дневной войне и связанных с ней гуманитарных проблемах, обратив внимание на то, , что Азербайджан до сих пор не возвращает армянских военнопленных.

Говоря о современном мире, он отметил, что последние технологические и научные изменения сделали мир непредсказуемым и нестабильным.

Атлантический совет - это международный аналитический центр, основанный в 1961 году. С момента своего создания Совет реализовал ряд программ, направленных на обсуждение и изучение международных политических, экономических и вопросов безопасности.

Перед визитом в Армению сотрудники центра посетили Азербайджан и Грузию. Целью регионального визита является изучение ситуации в трех республиках Южного Кавказа, деятельности демократии и демократических институтов в этих странах, а также понимание причин возможных региональных реалий и возможных событий.