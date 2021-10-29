Пятница, 29 Октября 2021 16:19

АрмИнфо. Директор выставки истории армянских школ в Тегеране Ирен Абнусиан сказал, что Армяне являются частью культуры и нации Ирана, и их школы - почетный документ, который показывает, что различные этнические группы в Иране могут легко сохранять свою культуру и традиции.

"Наш девиз - мы иранцы и гордимся тем, что являемся иранцами. Многие выпускники армянских школ также смогли оказать значительные услуги иранской общине. Поэтому нынешняя выставка представляет для нас культурную ценность", - заявил он.

"Система образования армянских школ точно такая же, как и система образования Ирана, и в этих школах преподаются только два специализированных языковых курса и религиозное образование", - добавил он.

На выставке истории армянских школ в Тегеране представлено около 400 книг, изданных в разные десятилетия. Школьная форма и халаты, сертификаты, административные и образовательные инструменты, такие как печатные станки и школьные марки, классные доски и тому подобное,

- вот некоторые из других предметов, представленных на выставке, передает ИРНА.

Отметим, что в настоящее время в Иране проживает 60-80 тысяч армян. Армянская община Ирана является крупнейшей из национальных меньшинств в стране. Армяне в Иране в основном проживают в городах Тегеран, Исфахан и прилегающих районах (Шахиншахе, Перии, а также Тавризе, Урмии, Араге, Ензели, Реште, Газвине, Ахвазе, Абадане и Ширазе). Большинство иранских армян - ремесленники, бизнесмены и коммерсанты. Большое число также представителей интеллигенции - врачей, юристов, инженеров, архитекторов, учителей, преподавателей, государственных служащих и т. д.

Армянская Апостольская Церковь в Иране имеет три епархии: Атрпатаканская, Тегеранская и Исфаханская. Каждая из епархий является отдельной единицей, которая находится под протекторатом католикосата Великого Киликийского дома. Все три епархии признаны государством как духовные и светские центры общины.