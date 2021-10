Пятница, 29 Октября 2021 16:18

АрмИнфо. Президент РА Армен Саркисян встретился с заместителем Госсекретаря по общим вопросам Святого Престола, архиепископом Эдгаром Пенья Парра, прибывший в Ереван с официальным визитом, для участия в открытии в столице Армении Апостольской нунциатуры.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян в очередной раз с удовлетворением констатировал непрерывное развитие межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом. "Очень рад, что Святой Престол уже будет иметь здесь постоянную нунциатуру. Это хорошая новость для Армении и Армянской Апостольской церкви", - сказал он.

Верховный Понтифик Папа Римский Франциск наградил президента РА высокой наградой Святого Престола - Папским Орденом Пия IX (Grand Collar of the Papal Order of Pius IX), которой Армен Саркисян удостоен за большой вклад в дело развития отношений между Арменией и Святым Престолом, а также как первый посол Республики Армения в Ватикане.

"Папа Римский поручил мне вручить Вам высокую награду Ватикана. Это свидетельство особых отношений между нашими странами. Открывая в Ереване Апостольскую нунциатуру, мы хотим установить отношения очень высокого уровня и показать миру важность для нас первой в истории христианской нации", - сказал заместитель госсекретаря Святого Престола.

Отметив, что считает эту высокую награду большой честью, Президент Саркисян, в частности, сказал: "Я принимаю этот орден как оценку моего скромного труда, а также как признание того факта, что я был первым послом Армении в Святом Престоле. Я всегда работал во имя прочных отношений между Арменией и Ватиканом. Следовательно, я это принимаю, обещая, что сделаю больше".

Президент Армении передал свои тёплые приветствия Папе Франциску и с благодарностью отметил, что в период тяжёлых и трудных вызовов для нашей страны Ватикан протянул руку солидарности нашему государству и народу. <Мы все помним и значительно ценим ту поддержку, которую в трудные для Армении времена получили от Папы Римского и Ватикана>, - сказал Саркисян, при этом предложив ознаменовать 30- летие дипломатических отношений между Арменией и Святым Престолом выставкой, которая ещё раз подчеркнет богатое историческое и культурное наследие между двумя сторонами.