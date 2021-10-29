Пятница, 29 Октября 2021 15:11

АрмИнфо.Текст проекта заявления Национального собрания о ситуации вокруг РА и Арцаха, проваленная правящей фракцией "Гражданский договор" из-за ее неучастия в голосовании, долгое время обсуждался правящим большинством. Об этом заявил глава оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Сейран Оганян 29 октября в ходе брифинга в парламенте.

Ранее, 27 октября проект заявления, осуждающий широкомасштабную вооруженную агрессию, развязанную Азербайджаном и Турцией против Арцаха 27 сентября 2020 года, а также шаги Баку, последовавшие за военным действиями и прекращением огня, был провален правящей фракцией из-за ее неучастия в голосовании. Как указал лидер фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян, политическое большинство никоим образом не участвовало в процессе разработки, из-за дефицита времени. "Мы не видим проблем с положениями и тезисами в проекте, которые касаются войны, развязанной Азербайджаном, военных преступлений и бесчеловечных действий Азербайджана. Более того, парламентское большинство по всем каналам, исполнительная власть на всех уровнях борется за международное освещение упомянутых проблем, за решение проблем", - сказал Конджорян. Вместе с тем, по мнению правящей фракции, заявление также содержало заявления с внутриполитическим содержанием, подходы, которые являются частью политического нарратива оппозиции, которые, по мнению ГД, не могут быть включены в данное заявление.

"Если бы они имели желание подписать, принять документ, могли бы попросить дополнительный день на изучение и потом принять заявление",- заявил сегодня Сейран Оганян. -