Пятница, 29 Октября 2021 15:09

АрмИнфо.Борьба с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков является одним из приоритетов армяно-иранского сотрудничества в уголовно-правовой сфере. Об этом сообщил советник Генерального прокурора Армении Гор Абраамян.

В этом контексте он констатировал, что в 2020 году следственными органами СНБ РА и Комитета государственных доходов РА было расследовано 13 уголовных дел по фактам контрабанды наркотиков и психотропных веществ через армяно-иранскую государственную границу, в качестве обвиняемых к ответственности привлечены 14 человек.

По его словам, за 9 месяцев текущего года было возбуждено 12 таких уголовных дел, по которым проходит 24 обвиняемых - как граждан Армении, так и Ирана.

При этом советник Генпрокурора обратил внимание на то, что с 2017 по 2020 гг. только со стороны Таможенной службой РА было обнаружено 157 кг различных видов наркотиков и психотропных веществ, незаконно ввезенных из Ирана в Армению, а в 2021 году только на таможенном пункте было обнаружено 451 кг наркотиков.

"В целом в 2021 году было зафиксировано два случая контрабанды крупной партии наркотиков из Ирана в Армению, и два случая использования территории Армении в качестве транзита: в первом случае было задержано 351 кг героина, во втором 366 кг", - констатировал Абраамян.

Вместе с тем он подчеркнул, что в последние годы велась активная борьба с тем, чтобы территории Арцаха не использовались в качестве транзитной зоны для незаконного ввоза наркотиков из Ирана в Армению. С 2016 года выявлено 7 таких случаев, 3 из которых раскрыты, а общее количество выявленных незаконных наркотиков, ввезенных контрабандой из Ирана в Арцах составило около 28 кг. 16 лиц проходят в качестве обвиняемых в рамках указанных дел, 10 из них уже осуждены.

"Принимая во внимание, что контрабанда наркотиков и незаконный оборот считаются преступлениями с большой латентностью, вышеупомянутые показатели однозначно доказывают, что борьба с контрабандой и оборотом наркотиков через из Ирана в Армению как через межгосударственную границу, так через территорию Арцаха до войны 2020 года, с каждым годом становится все более последовательной и эффективной, в том числе благодаря взаимодействию с иранскими правоохранительными органами", - отметил советник Генпрокурора, добавив, что об этом свидетельствует и реакция международных организаций, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Абраамян также проинформировал, что этот вопрос был также в центре внимания обсуждений, в ходе визита Генерального прокурора Исламской Республики Иран в Армению с 12 по 15 октября. Тогда обсуждалась возможность внедрения новых, современных технических средств обнаружения наркотиков на пограничных пунктах пропуска, а также уголовное преследование лиц, разоблаченных в подобных преступлениях.

"Вышеперечисленные факты подтверждают, что сделанные 15 октября на встрече руководителей государства СНГ обвинения-заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева против Армении и Ирана (без представления хотя бы одного доказательства) о том, что территория Арцаха использовалась для контрабанды наркотиков из ИРИ в РА, не имеют ничего общего с реальностью. Это обвинения голословны, лишены какой-либо фактической основы и открыто преследуют цель дискредитации Армении и Ирана, но с самого начала обречены на провал. Они нацелены на то, чтобы скрыть тот факт, что Азербайджан является страной транзита наркотиков", - констатировал советник Генпрокурора РА, напомнив, что Азербайджан включен в список основных стран происхождения героина, в отчете, опубликованном Управлением ООН по борьбе с наркотиками и преступностью за 2015-2019 гг