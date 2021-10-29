Пятница, 29 Октября 2021 15:04

АрмИнфо.Глава оппозиционной фракции "Айастан" ("Армения") Сейран Оганян 29 октября в ходе брифинга в парламенте раскрыл детали встречи с послом России Сергеем Копыркиным, которая состоялась накануне.

Как отметил ранее были отдельные встречи с членами фракции, но с советом фракции встреча немного запоздала по ряду причин.

"Мы обсудили военно-политическую ситуацию, представили позицию фракции, обсудили возможности сотрудничества в парламентском формате и, конечно, ситуацию вокруг Армении. Отметили также важность армяно-российского стратегического взаимодействия, обсудили деятельность объединенной группировки войск и пограничников", - пояснил депутат. Помимо этого, как указал экс-глав оборонного ведомства, есть определенные "закрытые проблемы", о которых он не пожелал говорить.

Комментируя возможность подписания нового документа между Арменией, Азербайджаном и Россией, глава фракции заявил, что фракция поднимала вопрос, однако, по словам посла, у него нет полноценной информации на этот счет.