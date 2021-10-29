Пятница, 29 Октября 2021 11:30

АрмИнфо.Заместитель министра иностранных дел РА Ваге Геворкян 28 октября принял участие в работах 38-ой внеочередной сессии Комитета министров Франкофонии. Прошедшая в онлайн режиме сессия была посвящена проведению 18-го Саммита Франкофонии.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, на встрече государства-члены МОФ одобрили предложение Туниса отложить запланированный на ноябрь 2021 года в Тунисе 18-й Саммит Франкофонии на год, и провести его в ноябре 2022 года.

Генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо также представила повестку предстоящего саммита. Генеральный секретарь выразила благодарность председательствующей на Саммите Франкофонии Армении, и правительству РА за неизменную поддержку организации.

В свою очередь заместитель министра иностранных дел РА выразил поддержку армянской стороны Тунису и Международной организации Франкофонии (МОФ) в вопросе организации следующего саммита.