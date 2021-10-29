Пятница, 29 Октября 2021 11:25

АрмИнфо. За прошедшие сутки в стране провели 18 141 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2096 граждан (11,5%), при этом выздоровело 1 258 человек, скончалось - 43.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 29 октября фактическое лечение получает 31 090 пациентов.

Общее число случаев, когда у граждан диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 288 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 304 546 случаев заражения коронавирусом (14,7% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 265 936 человек (87,3%), количество летальных исходов достигло 6 232 (2%). В общей сложности в Армении провели 2 066 269 тестов на коронавирус.