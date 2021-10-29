Пятница, 29 Октября 2021 10:23

АрмИнфо.Государственный министр Арцаха Артак Бегларян проведет переговоры в мэрии Лос-Анджелеса.

Согласно поступившему в АрмИнфо сообщению, из пресс-службы мэрии Лос-Анджелеса, сегодня, 29 октября предусматривается встреча Бегларяна с членом городского совета Лос-Анджелеса Полом Крекорианом, председателем городского совета Лос-Анджелеса Нурией Мартинес, членами городского совета Лос-Анджелеса Нитьей Раман, Полом Корецом, Митчем О'Фаррелл и Кевином де Леоном.

Собеседники обсудят текущую ситуацию в Арцахе и связанные с этим вопросы, представляющие интерес для Лос-Анджелеса, где проживает одна из крупнейших армянских общин.

Член городского совета Лос-Анджелеса Пол Крекориан также является председателем комитета по бюджету и финансам городского совета Лос-Анджелеса.