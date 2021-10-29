Пятница, 29 Октября 2021 00:23

АрмИнфо.Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна 28 октября в правительстве состоялось очередное заседание Совета Антикоррупционной политики, сообщает пресс-служба главы кабмина.

На заседании была утверждена повестка заседания Совета, после чего замминистра юстиции Сурен Григорян представил ход исполнения Антикоррупционной стратегии и программы мероприятий на 2019-2020гг.

Было доложено, что в рамках создания институциональной системы противодействия коррупции в течение отчетного периода Национальным собранием был принят законодательный пакет, направленный на создание Антикоррупционного Комитета. По итогам конкурса уже назначен глава Комитета, 30 следователей из Специальной следственной службы были назначены на автономные должности в Антикоррупционном комитете до тех пор, пока эти должности не будут заполнены на конкурсной основе. Ведется работа по определению правовых основ формирования оперативно-розыскного подразделения Антикоррупционного комитета. Параллельно ведется работа по обеспечению офисных условий для работы Антикоррупционного комитета.

14 апреля 2021 года Национальное Собрание приняло "Закон о внесении изменений и дополнений в конституционный закон "Судебный кодекс Республики Армения" и смежные законы, направленные на создание специализированного Антикоррупционного суда. В настоящее время планируется осуществление мероприятий по исполнению законодательных актов.

В частности, в течение одной недели после вступления в силу законодательных актов Высший судебный совет обратится в правительство с просьбой об увеличении количества судей: 1) в антикоррупционном суде - на пятнадцать судей; 2) в апелляционном уголовном суде - на шесть судей; 3) в гражданском апелляционном суде - на шесть судей; 4) в уголовной палате Кассационного суда - на две судьи. Высший судебный совет увеличит количество судей в течение одной недели после получения согласия правительства, которое должно быть дано в течение пяти дней.

Законодательный пакет о создании Антикоррупционного суда включает одобренный Национальным Собранием закон "О внесении изменений в "Закон о прокуратуре", согласно которому отдельный контроль за законностью досудебного производства по уголовным делам коррупционного характера, которые рассматриваются в Антикоррупционном комитете, будет осуществлять отдельное подразделение Генеральной прокуратуры, который будет создан в результате реорганизации Управления по надзору за коррупционными преступлениями при Генеральной прокуратуре, функционирующего с 2019 года. Законом предусмотрены структуры для проверки добропорядочности прокуроров, в том числе кандидатов в генеральные прокуроры и его заместителей.

В рамках противодействия коррупции за отчетный период в результате законодательных изменений, направленных на совершенствование системы декларирования, расширился круг декларантов, внедрено требование декларировать расходы и имущество, фактически принадлежащее лицу. Внедрено также требование по подаче декларации в отношении имущества, приобретенного на имя декларанта, в пользу или за его счет, но принадлежащего третьей стороне, а также имущества, которым декларант фактически пользуется или управляет. Денежный порог декларируемого дорогостоящего имущества снижен с 8 млн драмов до 4 млн драмов.

В целях выявления реальных бенефициаров юридических лиц был принят законодательный пакет, в рамках которого был создан открытый и публичный реестр, а также установлено обязательное пошаговое требование определения реальных бенефициаров для всех действующих юридических лиц в Армении.

В целях выявления коррупционных преступлений принят новый Уголовный кодекс, в рамках которого пересмотрены преступления коррупционного характера, введен институт уголовной ответственности юридических лиц.

В рамках мониторинга антикоррупционной стратегии министерство юстиции составило и опубликовало отчет о реализации мероприятий Антикоррупционной стратегии за первое полугодие 2021 года, в рамках которого был представлен процесс реализации мероприятий, участие общества в этих мероприятиях, а также препятствующие осуществлению работы обстоятельства.

Следующим пунктом повестки дня были затронуты проблемы, зафиксированные вторым соответствием четвертого этапа ГРЕКО и отчетами пятого пилотного этапа Стамбульской антикоррупционной сети ОЭСР по странам Восточной Европы и Центральной Азии. Был также представлен доклад "О некоторых проблемах реформы правоохранительных и следственных подведомственных органов в рамках антикоррупционных реформ".

Состоялся обмен мнениями по вышеуказанным вопросам. Премьер-министр Пашинян поручил создать соответствующую рабочую группу, которая в ближайшее время представит Совету по антикоррупционной политике решения поднятых в отчетах вопросов.