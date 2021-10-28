Четверг, 28 Октября 2021 23:57

АрмИнфо.В Армении началась вакцинация от COVID-19 детей старше 12 лет.

Так, как сообщает министерство здравоохранения Армении, по приказу главы ведомства Анаит Аванесян препаратом Moderna могут вакцинироваться дети в возрасте от 12 лет на добровольной основе с письменного согласия родителей или другого законного представителя.

Отметим, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 лет два препарата - компаний Biontech/Pfizer и Moderna.

Между тем, как сообщает ТАСС, власти провинции Онтарио, являющейся самым густонаселенным регионом Канады (14,5 млн жителей), рекомендуют молодым людям в возрасте от 18 до 24 лет не использовать вакцину от коронавируса американской компании Moderna из-за возможных последствий для здоровья. Отмечается, что это связано с наблюдаемым ростом в Онтарио очень редкого сердечного заболевания перикардита или миокардита после вакцинации препаратом Moderna. По данным же thelocal.dk, в Дании подростков до 18 лет прекратили прививать вакциной американской компании Moderna против COVID-19 "в качестве меры предосторожности".