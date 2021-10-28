Четверг, 28 Октября 2021 17:40

АрмИнфо.Европейская комиссия приняла решение о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, выданных в Армении. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

"Сегодня Европейская комиссия приняла решение, подтверждающее, что сертификаты COVID-19, выданные Арменией, эквивалентны цифровому сертификату COVID ЕС", - говорится в сообщении МИД РА.

Таким образом, Армения присоединяется к системе ЕС "Цифровой сертификат COVID" Европейского Союза, сертификаты друг друга становятся взаимно узнаваемыми.

В МИД РА напомнили, что 45 стран в настоящее время подключены к системе "Европейский цифровой сертификат COVID", добавив, что принцип взаимного признания сертификатов применяется только в случае вакцинации вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам.

Со списком одобренных вакцин можно ознакомиться по следующей ссылке: https://bit.ly/2ZDOy5V.