Четверг, 28 Октября 2021 17:12

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Если вам необходимо сориентироваться по типам строительных материалов, ниже мы обобщенно представляем рейтинг строительных материалов по степени их энергоэффективности.

Таким образом:

5. Железобетон. Специалисты отдают предпочтение этому строительному материалу из-за его прочности и долговечности. Он известен своей высокой теплопроводностью 1,7 Вт/м·К, что позволяет предположить, что здания, построенные из железобетона, должны быть покрыты энергоэффективными материалами для обеспечения эффективного отопления и поддержания температуры.

4. Кирпич - В последнее время наблюдается растущий интерес к кирпичным домам. Кирпич является пожаробезопасным материалом и устойчив к влаге, однако имеет достаточно высокий уровень теплопроводности - 015-0,67 Вт/м.К. Справедливости ради следует отметить, что этот строительный материал потребует гораздо меньше ресурсов для обеспечения высокой энергоэффективности зданий, чем в случае железобетона.

3. Керамзитобетон - несмотря на то, что это отличный строительный материал, обладающий высокими звукоизоляционными и влагонепроницаемыми свойствами, однако он редко используется при возведении несущих стен многоквартирных домов, так как не отличается высокой прочностью. Вместо этого этот строительный материал широко используется для возведения внутренних перегородочных стен или наружных стен частных домов. Теплопроводность этого материала составляет 0,19-0,27 Вт/м.К.

2. Древесина - один из самых энергоэффективных материалов - 0,15-0,4 Вт/м.К. На обогрев такого дома до 220С уходит максимум 3 часа. Для сравнения, в кирпичном доме на поддержание такой температуры может уйти до 8 часов. Следует также отметить, что древесина также обладает способностью регулировать влажность воздуха в помещении и обогащать его кислородом. Один из недостатков этого материала в том, что он не пожаробезопасен и способен быстро разлагаться при отсутствии должного ухода.

1. Пенополистирол - один из самых энергоэффективных и доступных конструкционных материалов. Потери энергии минимальны - 0,025-04,4 Вт/м.К, поэтому это отличный энергоэффективный строительный материал. С этой точки зрения 15 см полистирола эквивалентен 5,33 м железобетона. Статистические данные Европейской ассоциации Association Pour la Promotion du PSE dans la construction показывают, что 8 из 10 домов в Европе построены из этого строительного материала.

Обратите внимание, что Вт/м.К - единица измерения теплопроводности, которая рассчитывается по следующей формуле ватт/(метртемпература).