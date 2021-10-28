Четверг, 28 Октября 2021 16:17

АрмИнфо.Вопрос определения государственной границы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России, заявил в интервью телеканалу РБК президент Армении Армен Саркисян.

Он пояснил, что с первого дня после остановки войны в Нагорном Карабахе возникли проблемы с установлением границы между двумя странами и с определением того, где именно она проходит. Саркисян подчеркнул, что азербайджанская сторона использует виртуальные карты, тогда как, по его мнению, истинную границу нужно устанавливать по советским картам.

"Тогда [после остановки военных действий] я тоже написал Владимиру Владимировичу [Путину] письмо, в этом письме высказал мысль, что именно [советские] карты хранят [возможное решение проблемы]. А то там в разных местах стороны, в первую очередь азербайджанская сторона, используют какие-то карты от Google, от чего-то еще", - сказал Саркисян, обратив внимание, что очень легко нарисовать сегодня виртуальные карты, а не реальные.

При этом касаясь военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, глава Армении выразил убеждение, что у азербайджанской стороны была выше подготовка и с этой точки зрения армянская сторона отставала, не была готова к боевым действиям 21- ого века, меж тем ей нужно было разрабатывать собственные беспилотники и так далее. Он выразил убеждение, что за 26 лет после победы в первой карабахской войне можно было построить более боеспособную армию, выстроить качественно лучшие отношения с Россией, при этом он заверил, что вовсе не говорит, что эти отношения сейчас плохие.

Вместе с тем Саркисян указал на быстротечность и непредсказуемость современного мира. "Мир быстро меняется, и прежние схемы, которые раньше работали, теперь не работают и необходимо уметь быстро адаптироваться к новым реалиям", - сказал глава РА.

Президент Армении также считает, что произошедшие в стране события последнего года продемонстрировали необходимость осуществления конституционных реформ. "Я бы, к примеру, вернулся к прежней президентской форме. Да, и хотел бы указать, что говоря о Конституционной реформе, я ни в коем случае не подразумеваю себя. И в случае осуществления реформ, я готов подать в отставку", - сказал Саркисян.

В тоже время он отметил, что сегодня в Армении множество нерешенных вопросов: проблемы связанные с демографией, экономикой, налогами, проблемы связанные с тем, что молодые люди находятся в Азербайджане, проблемы связанные с демаркацией и будущим отношений с Азербайджаном. "Это все те вопросы, которые должно решить правительство Армении. Народ дал им мандат, пусть решают", - сказал он, в этом ключе вновь обратившись к азербайджанскому лидеру с призывом вернуть армянских военнопленных.

На уточнение, почему же, спустя год остаются армянские пленные, президент Армении выразил убеждение, что этот вопрос нужно задавать не ему, а в первую очередь Азербайджану, который решил не возвращать военнопленных. Он напомнил, что во время первой войны, все военнопленные были возвращены. Cаркисян также считает, что этот вопрос нужно задавать и международному сообществу. "Я поднимал этот вопрос на разных международных площадках. Но до сих пор результата нет. Может быть это связано с тем, что международные организации уже не столь эффективны и их сейчас не так уважают как это было 30 лет назад ", - отметил глава РА, при этом не исключив, что Азербайджан игнорирует просьбы международных организаций и других стран.

Касаясь усиления роли Турции в регионе, Саркисян выразил убеждение, что в турецкой стратегии ничего не изменилось за последние годы, и процессы на Южном Кавказе лишь часть его глобальной экспансионной политики направленной на увеличение своего влияния. В этом контексте он указал на увеличившееся влияние Турции в Грузии, в Азербайджане.

"С другой стороны, турецкая экономика не самая лучшая в мире и многие инвестиционные компании покидают Турцию", - сказал президент РА.

Говоря об армяно-иранских отношениях, Саркисян не согласился с тем, что они улучшились после войны и напомнил, что хорошие отношения между двумя странами установлены с давних пор. При этом он указал на очевидность небезразличной позиции Ирана в связи с процессами в регионе. Он заметил, что это напрямую касается Тегерана, поскольку процессы происходят у ее границ.