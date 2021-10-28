Четверг, 28 Октября 2021 15:45

АрмИнфо.29-31 октября в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится самое масштабное и ожидаемое событие в сфере информационных технологий - DigiTec 2021. Ведущая финтех-компания Армении Idram и самый инновационный IDBank также примут участие в ежегодной международной выставке технологий.

По словам Гора Амиряна, руководителя отдела маркетинга Idram-а, компании впервые участвуют в DigiTec и со стратегическим партнером IDBank-ом довольно серьезно отнеслись к этому событию. «DigiTec — это платформа, объединяющая компании, использующие информационные технологии для создания инноваций, которые отвечают потребностям людей. Idram и IDBank с их совместной онлайн-платформой за последние 2 года зарекомендовали себя как компании именно такого типа и качества. Технологии позволяют нам облегчить управление финансами наших клиентов, финансовые коммуникации и, конечно же, платежи. QR-платежи сегодня стали частью нашей повседневной жизни. Когда мы заходим в магазин или выполняем покупки из интернет-магазинов, гораздо проще просто отсканировать QR-код и произвести оплату, чем, например, заполнить данные карты или заплатить наличными․ Мы посвятили наш стенд DigiTec именно QR-платежам и первой цифровой рассрочке, работающей через QR - Rocket Line. Мы приглашаем всех посетителей ознакомиться с опытом выполнения платежей с помощью приложения Idram&IDBank, а также принять участие в интерактивной игре», - рассказывает Гор Амирян.

Татевик Оганесян, руководитель отдела маркетинга IDBank-а, в свою очередь пригласила клиентов Банка на выставку, заверив, что они точно не смогут пройти мимо павильона двух стратегических компаний-партнеров․ «Для нас важно, чтобы посетители не только увидели красивый или технологически оборудованный павильон, но и получили некоторые знания об информационных технологиях, используемых в настоящее время в финансовом мире. Наши специалисты будут на месте и подробно расскажут обо всех преимуществах финансовых технологий как частным лицам, так и представителям бизнеса. И наши коллеги точно будут в центре Вашего внимания», - сказала Татевик Оганесян.

Idram и IDBank на данный момент являются самыми инновационными компаниями на финансовом рынке Армении, которые позволяют мгновенно стать клиентом Банка, совершать платежи, получать кредиты и т. д., и все это только с помощью смартфона. Впервые в Армении, в приложении Idram&IDBank компании предлагают цифровую рассрочку - Rocket Line, с помощью которого Вы можете совершать покупки сейчас, платить через несколько месяцев, даже не платя дополнительных процентов.