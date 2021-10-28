Четверг, 28 Октября 2021 15:26

АрмИнфо. Замминистра обороны Армении Арман Саркисян не стал комментировать вопрос об инциденте в ВС РА, в результате которого ранения получили несколько армянских военнослужащих.

Так, 28 октября в парламенте РА в ходе обсуждения законопроекта о госгранице РА на уточнение депутата от оппозиционного блока "Честь имею" Тагуи Товмасян есть ли у него какая-либо информация относительно тиражируемой в СМИ информации, что в результате взрыва гранаты в Варденисе пострадали несколько армянских военнослужащих, Саркисян, в частности сказал: "Я сейчас воздержусь отвечать на этот вопрос, поскольку у меня нет четкой информации. В любом случае при выходе из Минобороны у меня информации об этом не было". При этом он выразил надежду, что в короткие сроки на данный вопрос даст ответ пресс-служба МО РА.

Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что сегодня утром в общине Норабак Варденинского района Гегаркуниской области в результате разрыва гранаты пострадали 4 военнослужащих. Также отмечается, что военнослужащие были госпитализированы в Медцентр Вардениса и их жизни ничего не угрожает.

В пресс-службе Минобороны Армении пока никак не прокомментировали данную информацию.