|В МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницы
|Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Армении
|Энергоэффективные строительные материалы – как сориентироваться?
|Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РА
|Карты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен Григорян
|Министр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт
|Саркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России
|Ереван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РА
|Саркисян провел переговоры с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль Нахайяном
|На DigiTec IDBank и Idram удивят своим павильоном и инновационными подходами
|Замминистра обороны РА не обладает информацией о ранении 4 армянских военнослужащих в Варденисе
|Арман Саркисян: Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о попытках осуществления азербайджанскими ВС инженерных работ на территории РА
|Правительство закрывает УИУ "Кош" и "Раздан"
|Чавушоглу: В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном
|В Российско-Армянском университете задействован класс Конфуция
|Вице-губернатор Арагацотнской области Армении назначен губернатором региона
|МОНКС Армении опровергает информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две недели
|В Армении назвали процент заразившихся коронавирусом среди вакцинированных: Премьер против нового локдауна
|Омбудсмен Армении опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами в Гегаркунике
|За сутки в Армении подтвердилось 2307 случаев заражения коронавирусом
|Блок "Армения" отказывается от встречи за закрытыми дверями с Николом Пашиняном
|В банковском секторе Армении ACBA Bank стал одним из крупных участников по числу акционеров
|Делегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран Афганистана
|Парламентарий: Госграница Армении определяется Законом РА <О госгранице>, а не законом <Об административно-территориальном делении>
|Глава МИД РА: На данный момент встречи Пашинян-Алиев-Путин не предусмотрено
|Минтруда: Заявки на получение финансовой помощи по госпрограмме граждане Арцаха могут подать с 28 октября
|Пашинян рассказал о радиоперехвате и пригласил оппозицию поговорить
|Пашинян настаивает: с декабря 2020 года никаких позиционных изменений на горе Пела не было
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|"Дом Москвы": Четвертый "Русский центр" открылся на территории Армении
|Парламент Армении избрал 5-го члена Совета ЦБ
|Посол США в Азербайджане высказался за налаживание региональных связей
|Армения выдвинула свою кандидатуру для членства в исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 года
|Акция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нет
|Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении
|Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
|Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
|Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
|Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
|В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
|Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
|Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
|В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Читать больше
АрмИнфо. Замминистра обороны Армении Арман Саркисян не стал комментировать вопрос об инциденте в ВС РА, в результате которого ранения получили несколько армянских военнослужащих.
Так, 28 октября в парламенте РА в ходе обсуждения законопроекта о госгранице РА на уточнение депутата от оппозиционного блока "Честь имею" Тагуи Товмасян есть ли у него какая-либо информация относительно тиражируемой в СМИ информации, что в результате взрыва гранаты в Варденисе пострадали несколько армянских военнослужащих, Саркисян, в частности сказал: "Я сейчас воздержусь отвечать на этот вопрос, поскольку у меня нет четкой информации. В любом случае при выходе из Минобороны у меня информации об этом не было". При этом он выразил надежду, что в короткие сроки на данный вопрос даст ответ пресс-служба МО РА.
Ранее, в СМИ была растиражирована информация о том, что сегодня утром в общине Норабак Варденинского района Гегаркуниской области в результате разрыва гранаты пострадали 4 военнослужащих. Также отмечается, что военнослужащие были госпитализированы в Медцентр Вардениса и их жизни ничего не угрожает.
В пресс-службе Минобороны Армении пока никак не прокомментировали данную информацию.
|В МО Армении подтвердили ранение 4-х военнослужащих в восточном направлении госграницы
|Европейская комиссия признала COVID-сертификаты Армении
|Энергоэффективные строительные материалы – как сориентироваться?
|Российский миротворческий контингент в Арцахе останется дольше 5 лет: секретарь СБ РА
|Карты 1920-ых гг. - единственные, имеющие правовую основу для проведения делимитации и демаркации с Азербайджаном: Армен Григорян
|Министр обороны Турции: продолжаются контакты с целью предоставления Арменией минных карт
|Саркисян: Вопрос определения госграницы между Арменией и Азербайджаном невозможно решить без участия России
|Ереван не видит препятствий для начала процесса делимитации и демаркации с Азербайджаном: Секретарь Совбеза РА
|Саркисян провел переговоры с шейхом Мохаммадом бин Заидом Аль Нахайяном
|На DigiTec IDBank и Idram удивят своим павильоном и инновационными подходами
|Замминистра обороны РА не обладает информацией о ранении 4 армянских военнослужащих в Варденисе
|Арман Саркисян: Минобороны никогда категорично не опровергало информацию о попытках осуществления азербайджанскими ВС инженерных работ на территории РА
|Правительство закрывает УИУ "Кош" и "Раздан"
|Чавушоглу: В вопросе нормализации отношений с Арменией Турция действует совместно с Азербайджаном
|В Российско-Армянском университете задействован класс Конфуция
|Вице-губернатор Арагацотнской области Армении назначен губернатором региона
|МОНКС Армении опровергает информацию о продлении школьных осенних каникул еще на две недели
|В Армении назвали процент заразившихся коронавирусом среди вакцинированных: Премьер против нового локдауна
|Омбудсмен Армении опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами в Гегаркунике
|За сутки в Армении подтвердилось 2307 случаев заражения коронавирусом
|Блок "Армения" отказывается от встречи за закрытыми дверями с Николом Пашиняном
|В банковском секторе Армении ACBA Bank стал одним из крупных участников по числу акционеров
|Делегация Туркменистана приняла участие на встрече Министров иностранных дел соседних стран Афганистана
|Парламентарий: Госграница Армении определяется Законом РА <О госгранице>, а не законом <Об административно-территориальном делении>
|Глава МИД РА: На данный момент встречи Пашинян-Алиев-Путин не предусмотрено
|Минтруда: Заявки на получение финансовой помощи по госпрограмме граждане Арцаха могут подать с 28 октября
|Пашинян рассказал о радиоперехвате и пригласил оппозицию поговорить
|Пашинян настаивает: с декабря 2020 года никаких позиционных изменений на горе Пела не было
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|"Дом Москвы": Четвертый "Русский центр" открылся на территории Армении
|Парламент Армении избрал 5-го члена Совета ЦБ
|Посол США в Азербайджане высказался за налаживание региональных связей
|Армения выдвинула свою кандидатуру для членства в исполнительном совете ЮНЕСКО на 2021-2025 года
|Акция протеста: Гадрутцы уповают на Посольство Франции, от правительства 3 месяца помощи нет
|Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении
|Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
|Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
|Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
|Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
|В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
|Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
|Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
|В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
|Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
|Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
|Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности