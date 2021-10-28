Четверг, 28 Октября 2021 12:53

АрмИнфо. Уголовно-исполнительные учреждения "Кош" и "Раздан" будут закрыты. Соответствующее решение было одобрено на заседании правительства Армении 28 октября.

По словам министра юстиции Карена Андреасяна, решение позволит сэкономить бюджетные средства в размере 1 млрд 200 млн драмов в 2022 года. "Но это решение не только об экономии средств, оно положит начало дальнейшим реформам в системе УИ", - заявил он. Как считает министр, сократив 2 из 12 ныне действующих УИУ, можно будет оптимизировать работу в данных учреждениях и обеспечить не только соответствующие условия пребывания там заключенных, но и надлежащее исполнение прав человека.

При этом, по словам главы Минюста, в результате нынешней оптимизации будет сокращено 280 штатных единиц. Это позволит также применить положения вэттинга в системе. "Из указанных 280 человек 70 будут переведены на работу в другие УИУ, 50 - в Службу пробации, а остальные останутся в кадровом резерве", - сообщил Андреасян.

Согласно решению, в 10-дневный срок будет сформирована комиссия по организации процесса, а в двухмесячный срок сокращены штатные единицы данных УИУ, при необходимости распределив сотрудников по другим учреждениям. Отмечается, что до января 2022 года должно быть обеспечено распределение заключенных по остальным учреждениям, в соответствии со степенью их изоляции. Причина закрытия - плохие условия в упомянутых тюрьмах.