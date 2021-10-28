Четверг, 28 Октября 2021 12:50

АрмИнфо. В Российско-Армянском университете (РАУ) состоялось торжественное открытие класса Конфуция.

Как сообщает пресс-служба РАУ, в торжественной церемонии открытия класса принял участие посол Китая в Армении Фань Юн, который отметил важность открытия такого класса в РАУ. При этом дипломат выразил убеждение, что это придаст новый импульс развитию армяно-китайских отношений.

После открытия класса, в университете стартовала V Международная научно- практическая конференция "Конфуцианские чтения". Цель конференции - активизация научных исследований, посвященных вопросам развития и взаимодействия Армении и Китая, укрепление научного диалога между учеными и специалистами-синологами из разных стран, культурное, образовательное, академическое, политическое и экономическое сотрудничество между РА и КНР. По итогам конференции будет издан сборник научных трудов. Отметим, что

Российско-Армянский университет - единственный вуз в Армении, где будет функционировать класс Конфуция. Класс открыт в результате тесного и эффективного сотрудничества РАУ с Даляньским университетом (Китай).