Четверг, 28 Октября 2021 12:38

АрмИнфо. В настоящее время всего 3% граждан с положительным результатом теста на COVID-19 - вакцинированы, заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян 28 октября на заседании правительства. Как указал премьер-министр Никол Пашинян, РА не должна идти по пути введения локдауна.

Министр сообщила, что в минувшие за сутки в Армении зарегистрировано 2307 новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности зарегистрировано 302 450 больных COVID-19, суточный прирост составил 2307, скончались 6189 пациентов (38 человек за сутки).

На данный момент, по словам министра, 27 медцентров обслуживает больных коронавирусной инфекцией, практически постоянно занято 3050 коек. "1088 человек находятся в тяжелом состоянии, в крайне тяжелом состоянии - 307 пациентов, на ИВЛ находятся 150 человек", - сообщила она.

При этом, по словам главы Минздрава, среди 30 433 активных случаев болезни привиты всего 1702 граждан. "Среди 3100 граждан, находящихся сегодня в больницах, всего 96 человек вакцинированы. А среди тех, кто находится в отделениях реанимации (1500 человек на ИВЛ) - вакцинированных всего 5 или 0,5%", - отметила она.

Премьер-министр, в свою очередь, заявил, что стратегия правительства РА состоит в том, чтобы не пойти по пути введения нового локдауна, а будет работать в направлении ужесточения правил ношения масок. Как указал Пашинян, в настоящее время обсуждается вопрос обязательного ношения масок и на открытых территориях.

Ранее в Минздраве сообщили, что обсуждают переход на платное лечение от COVID-19 пациентов, не прошедших вакцинацию. Разрабатывается также пакет поправок, который предусматривает предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус либо сертификата о вакцинации при посещении ресторанов, концертных залов и т.д. Власти страны подумывают над сокращением частоты сдачи ПЦР-теста на коронавирус для тех, кто не желает или не может вакцинироваться, с 14-и до 10-и или 7- и дней.

Напомним, что в течение шести месяцев - с 16 марта по 11 сентября 2020 года включительно, в Армении действовал режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. После внесения парламентом поправок в пакет соответствующих законов правительство Армении ввело на всей территории страны карантин, который дважды продлевался и в настоящее время действует до 20-го декабря 2021 года.