Четверг, 28 Октября 2021 12:36

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал фото-факты незаконных действий азербайджанцев по соседству с селами Гегаркуникской области.

Так, омбудсмен Армении на своей странице в Facebook опубликовал факты об одном из незаконных (unlawful) размещений азербайджанских вооруженных сил по соседству с селами Гегаркуникской области и незаконных (unlawful) укрепительных работ.

"Из-за их преступных деяний и присутствия предпринимательская компания Армении не может пользоваться территорией площадью 200 га, законно переданной ей по решению правительства РА и выданному комитетом кадастра свидетельству о собственности, на 75 из которых компания построила два ветряка, однако незаконно (unlawfully) лишилась права заниматься бизнесом, а понесенный ущерб, по ее подсчетам, составляет 5 млн долларов.

Более того, из-за незаконного азербайджанского присутствия гражданское население оказалось под прицелом азербайджанских вооруженных сил. Под угрозой периодических обстрелов нарушены мирная жизнь и безопасность людей, нарушено право на жизнь, люди лишены права собственности и возможности зарабатывать доход семьи в сельском хозяйстве.

Эти факты будут направлены соответствующим международным органам, а также государственным органам и общественным организациям Армении для использования в своей работе", - написал Татоян.