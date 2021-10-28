Четверг, 28 Октября 2021 12:36

АрмИнфо. За прошедшие сутки в стране провели 15 818 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 2 307 граждан (14,6%), при этом выздоровело 962 человека, скончалось - 38. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 28 октября фактическое лечение получает 30 303 пациента.

Общее число случаев, когда у пациентов диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни, достигло 1 280 (0,4%).

С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 302 450 случаев заражения коронавирусом (14,7% от числа граждан сдавших тест), при этом выздоровело 264 678 человек (87,5%), количество летальных исходов достигло 6 189 (2%). В общей сложности в Армении провели 2 048 128 тестов на коронавирус.