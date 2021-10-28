Четверг, 28 Октября 2021 12:32

АрмИнфо.Блок "Армения" выступил с заявлением относительно возможности участия в закрытом обсуждении с участием премьер-министра РА Никола Пашиняна.

Так, в поступившем в АрмИнфо заявлении Блока, в частности, говорится: "27 октября в ходе вопросов и ответов правительству в парламенте РА, вновь избегая дачи четких ответов на вопросы, вводя общественность в заблуждение, действующий премьер-министр попытался создать впечатление, что блок "Армения" готов к закрытым обсуждениям и переговорам с ним.

Блок "Армения" заявляет, что не может быть закрытого обсуждения ни в каком формате с человеком, который поставил под угрозу суверенитет и безопасность Республики Армения, передал врагу значительную часть Арцаха в ходе заговорщической войны, считает врагов конструктивными, а собственных соотечественников заключил под стражу по надуманным делам.

В конце концов, хотят они того или нет, они должны быть подотчетными перед обществом. Мы вновь подтверждаем, что не отступили ни на дюйм от нашей цели свергнуть правительство ведущее нацию к погибели. И только эта повестка может быть на обсуждении с тем, кто временно занимает пост премьер-министра", - говорится в заявлении Блока.

Как ранее сообщало АрмИнфо, накануне, после словесной перепалке с оппозицией в парламенте, и взаимных упреков Никол Пашинян заявил, что "задаются вопросы, зная, что в открытом режиме сложно отвечать на них". В связи с этим глава правительства пригласил оппозиционные фракции в полном составе на встречу за закрытыми дверями.