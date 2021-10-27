Среда, 27 Октября 2021 19:36

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян настаивает, что с декабря 2020 года никаких позиционных изменений на горе Пела (Пайласар) не произошло. Об этом он заявил 27 октября в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос депутата фракции власти "Гражданский договор" Нарека Каграманяна.

"Командующий погранвойсками СНБ вчера в этом зале разъяснил депутатам, констатируя, что как и в декабре 2020 года Пограничная служба несет служба на тех же позициях, где была и ранее. Я не знаю, что еще можно добавить", - сказал Пашинян.

Ранее депутат от блока "Айастан" Анна Григорян сообщила о том, что власти Армении собираются передать под полный контроль Азербайджана гору Пела, из- за чего жители нескольких сёл Капанского района окажутся под прямым прицелом азербайджанских ВС. 18 октября глава общины Капан Геворг Парсян сообщил армянским СМИ, что гора полностью перешла под контроль Азербайджана, в результате чего была перекрыта дорога, также обсуживающая и жителей прилегающих сел. Он также отметил, что договоренность о сдаче высоты была достигнута еще зимой 2021 года, хотя даже по гугл картам, большая часть высоты находится на территории РА. Тем не менее, СНБ Армении выступила с заявлением, в котором опровергла данную информацию, заявив, что армянские пограничники продолжают нести службу на горе Пела. "В районе под названием гора пела в Сюникской области не было позиционных изменений. Пограничные войска СНБ РА продолжают осуществлять службу на данном участке госграницы", - отмечалось в сообщении СНБ РА. Ситуацию прокомментировали вице-премьер Мгер Григорян и замминистра обороны Арман Саркисян. Так, Григорян, комментируя информацию азербайджанских СМИ о том, что высота пела в Капане перешла под контроль Азербайджана в результате делимитации и демаркации границ, заявил, что впечатление о том, что начался процесс демаркации границ между Арменией и Азербайджаном - ложное. "Я однозначно подтверждаю информацию, предоставленную СНБ РА", - в свою очередь заявил Саркисян, заверив, что Минобороны не стремится скрыть протекающие процессы, и по возможности дает публичные разъяснения.