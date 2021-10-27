Среда, 27 Октября 2021 19:35

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11։00-17։00 жилые дома 24/1 на пр. Комитаса, 18, 18а на ул. Вагаршяна, 17, 19 на улице Гр.Кочара, 5, 6, 7, 16 на улице О.Эмина, 18, 20 на улице Агароняна, собственные дома 1-69 на улице Агароняна, собственные дома 1-67 на 1-ом переулке Даллакяна, собственные дома 1а-21 на улице О.Эмина, собственные дома 77-99 на улице Кери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 10 на улице Шевченко, жилой дом 51а на улице 9 Мая, жилой дом 10 на улице Чехова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 на улице Ленинградяна, 2, 4 на улице Шинарарнери, 7 на улице Арзуманяна, жилые дома 36, 38, 40 на улице Оганова, 33, 35, 37 на улице Андраника, улицы 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11։00-16։00 села Оганаван, Базмахбюр, Арташаван, Сагмосаван, Уши и Карби;

в Араратской области:

10:00-16:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами;

10:30-16:00 частично улицы Ачаряна, Орбели, Бакунца в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-14։30 частично улицы Исакова, Шаумяна, абонент (не являющийся жильцом) “Джермук ашхарх” в городе Джермук;

11։00-15։00 частично улица Андраника в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улица Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса, Газаряна, Паруйра Севака, частично улица Шираза и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:00 частично община Касах, ООО ‘Лусин”, кварталы “Хин Гомер”, “Гаражнер”, “Еркаркани”, “Ин Манкапартез”, “Грасеняк”, “Арусяк Манкапартез”, “Артадракан Гахут”, средняя школа, неврологическая клиника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Касах;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк, улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5;

в Гегаркуникской области:

10։00–10։30 община Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–12։00 ЧП ''Сарингулян Альберт", компании "Юнибанк", "Ардшинбанк", учебный центр Гавара, налоговая инспекция Гавара, собственник "Сусанна Ванецян", нотариальная контора Гавара, церковь Сурб Григора Лусаворича, улицы Эрос кахак Новороссийск, Зоравара Андраника, Камаряна, Маквецяна и Каир в городе Гавар; община Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);, станции сотовых операторов “Виваселл МТС”, “ВЕОН Армения”, “Юком”, национальный парк ‘Севан”, ЧП “Хачатрян Агарон”;

11։00-15։00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джагацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, станции сотовых операторов “Веон Армения'' и ''Юком", община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).