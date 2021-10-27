Среда, 27 Октября 2021 19:34

АрмИнфо. По инициативе Московского культурно-делового центра (МКДЦ) "Дом Москвы" в Ереване при содействии губернатора Вайоцдзорской области и финансовой поддержке Арама Абраамяна в Доме культуры села Малишка открылся четвертый культурно-образовательный "Русский центр".

Как сообщает пресс-служба МКДЦ, образовательный центр станет площадкой для популяризации русской культуры и местом культурно-образовательного досуга молодежи. В центре будут бесплатные курсы русского языка, дискуссии о литературе, искусстве, кинопросмотры.

С 1 октября в Малишке уже стартовали бесплатные курсы русского языка, по окончании которых участники получат сертификаты. "Мы осознаем важность развития русского языка и культуры в регионах Армении и уверены, что Центр будет способствовать повышению уровня знания русского языка. Курсы в Малишке также очень востребованы, число желающих увеличивается, поэтому с 1 ноября стартует вторая группа бесплатных курсов русского языка", - сказал генеральный директор Дом Москвы в Ереване Ваграм Карапетян.

Советник Посольства Российской Федерации в РФ Дмитрий Казьмин от имени посла Сергея Копыркина поздравил всех присутствующих с общим важным событием, очередным шагом в деле развития гуманитарного взаимодействия между Россией и Арменией, а также с открытием нового русского центра в селе Малишка, деятельность которого должна быть направлена на дальнейшее укрепление взаимопонимания между двумя странами.

В центре представлено большое разнообразие образовательных материалов, посредством которых можно получить информацию о России. Центр оборудован и оснащен, что позволит организовать интерактивные уроки и дискуссии.

Напомним, что это четвертый "Русский центр", открытый по инициативе Московского культурно-делового центра "Дом Москвы" в Ереване. Первый действует в Ереване, в филиале Центральной библиотеки им. АВ. Исаакяна, второй-в Ванадзоре, третий-в Армавире.

После открытия центра в Дворце культуры Ехегнадзора состоялся концерт, посвященный 100-летию Арно Бабаджаняна, в которой принимали участие солисты молодежной оперной программы (руководитель Левон Джавадян) и исполнительницы из России. Концертная программа, осуществляемая Домом Москвы в Ереване, продолжится и в других областях Армении.