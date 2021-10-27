Среда, 27 Октября 2021 18:42

АрмИнфо. Посол США в Азербайджане Ли Литценбергер высказался за налаживание региональных связей.

Так, дипломат, касаясь разблокировки региональных коммуникаций, назвал позитивным шагом высокие темпы восстановительных работ.

"Говоря о региональных транспортных коридорах, о коридорах регионального сотрудничества, мы хотим сказать, что США очень заинтересованы в налаживании всех региональных связей - это может быть наземный транспорт, железнодорожный транспорт, воздушный транспорт", - отметил американский дипломат, передают азербайджанские СМИ.

При этом он добавил, что США поддерживают шаги, которые способствуют экономическому развитию трех стран региона. По его словам, США продолжают вести переговоры со сторонами для того, чтобы внести свой вклад в шаги, направленные на поддержку развития.

Литценбергер также заверил, что США привержены цели организации встреч сторон в вопросе урегулирования конфликта, решения вопроса путем переговоров. Он также сообщил об активной роли США в процессе обмена минными картами.

"Также в Нью-Йорке сопредседатели организовали встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении.Мы высоко ценим организацию этой встречи. Это означает, что мы продолжаем нашу деятельность по организации встреч сторон, чтобы общими усилиями внести свой вклад в мирный процесс", - резюмировал дипломат.