|Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении
|Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
|Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
|Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
|Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
|В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
|Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
|Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
|В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Посол: Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора"
|В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса
|Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании парламента Армении
|Освобожденный из-под ареста Артур Саркисян дал клятву депутата
|Манэ Галоян получила приз зрительских симпатий Rolex конкурса «Опералия» Пласидо Доминго
|Спикер парламента Армении вновь выразил поддержку Никосии по кипрскому вопросу
|В Армении продлили школьные каникулы, а ВУЗы перевели на дистанционку
|Востоковед: Иран увеличивает духовное влияние на Азербайджан
|В Генеральной прокуратуре РА прошли обсуждения по вопросу загрязнения Аракса
|История успеха - Под одной крышей
|МОНКС Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Международные журналистские организации обеспокоены законом, <запугивающим армянских журналистов>
|Оппозиционные парламентские силы рассказали о двух инструментах по противодействию действующей власти Армении
|От студента - в сотрудники. IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа
|Дорожная полиция Армении в ходе проведенных рейдов выявила 4984 нарушения ПДД
|Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети
|Посол Ирана: По трехстороннему заявлению участок дороги Горис-Капан должен был иметь прежний статус до завершения строительства объездной дороги
|Американский конгрессмен и госминистр Арцаха обсудили гуманитарные последствия карабахской войны
|Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении акцией протеста
|Алиев и Эрдоган планируют встретиться в Стамбуле
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 677 032 человека
|В Армении от коронавируса скончалось в общей сложности свыше 6 тыс. человек
|Омбудсмен Армении рассказал послу Франции о действиях ВС Азербайджана, нарушающих права граждан РА
|Амир Абдоллахиян: Отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения
|Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления
|Анаит Аванесян: В организациях Минздрава Армении вакцинировалось 88% сотрудников
|Армения и Литва намерены обменяться опытом в вопросах транспортной безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 962 случая заражения коронавирусом
|Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса
|Состоялись переговоры с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
|Конфронтация между офисом Омбудсмена Армении и Минобороны набирает новый оборот
|В Армению поставлена очередная партия вакцины <Спайквакс>
|Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии обсудили вопросы региональной безопасности
|Читать больше
АрмИнфо. Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении.
Так, согласно СК Ацаха, в ведомстве принято в производство уголовное дело, возбужденное по факту хищения из нейтральной зоны административной территории населенного пункта Чартар Мартунинского района Арцаха 32 коров и 13 телят, принадлежащих жителю того же села (1956 года рождения), и причинения последнему имущественного ущерба в особо крупном размере, на общую сумму в 12 370 000 драмов.
"Кража была совершена 3 октября группой азербайджанцев, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью очевидного хищения чужого имущества. Предварительное следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе СК Арцаха.
Отметим, что на прошлой неделе Омбудсмен Армении сообщил о том, что представители азербайджанских ВС украли 107 овец и 5 коз, принадлежащих жителю села Корнидзор общины Тех Сюникской области.
О происшествии стало известно 22 октября. По словам Татояна, достоверность инцидента была проверена не через один источник. В сообщении отмечается, что сельчанин обратился к руководству общины и сообщил о происшествии - в ситуации разбираются пограничники Армении и России.
Стоит заметить, что подобные происшествия стали нормой после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Азербайджанцы не только промышляют кражей скота у армянского населения приграничья, но и обстреливают этот скот, чинят препятствия по его выпасу.
|Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении
|Пенья Парра: Основание нунциатуры Святого Престола в Ереване станет символом для построения мостов в регионе
|Правящая фракция провалила принятие заявления по ситуации вокруг РА и Арцаха
|Блогер о строительстве Азербайджаном аэропортов на захваченных территориях Арцаха - это банальная коррупция и разворовывание бюджета
|Российский политолог прокомментировал скандал вокруг десяти послов в Турции
|В Армении число заболевших коронавирусом граждан в общей сложности перешагнуло отметку в 300 тыс.
|Агван Варданян подверг резкой критике действующую власть в связи с их позицией по нормализации армяно-турецких отношений
|Правящая фракция "Гражданский договор" выдвинула кандидатуру Артака Манукяна на должность члена Совета ЦБ РА
|В парламенте будет создана следственная комиссия, изучающая эффективность использования средств Всеармянского фонда "Айастан"
|Армянские депутаты почтили минутой молчания память жертв теракта 27-го октября 1999 года
|Эрдоган заявил о наличии благоприятной атмосферы для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Армен Саркисян совершил визит в Саудовскую Аравию, с которой у Армении нет дипотношений
|В правительстве состоялась встреча платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами
|Сейран Оганян: Сегодня без какой-либо правовой основы, по принуждению Азербайджана происходит демаркация армяно-азербайджанской границы
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Посол: Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора"
|В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса
|Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании парламента Армении
|Освобожденный из-под ареста Артур Саркисян дал клятву депутата
|Манэ Галоян получила приз зрительских симпатий Rolex конкурса «Опералия» Пласидо Доминго
|Спикер парламента Армении вновь выразил поддержку Никосии по кипрскому вопросу
|В Армении продлили школьные каникулы, а ВУЗы перевели на дистанционку
|Востоковед: Иран увеличивает духовное влияние на Азербайджан
|В Генеральной прокуратуре РА прошли обсуждения по вопросу загрязнения Аракса
|История успеха - Под одной крышей
|МОНКС Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Международные журналистские организации обеспокоены законом, <запугивающим армянских журналистов>
|Оппозиционные парламентские силы рассказали о двух инструментах по противодействию действующей власти Армении
|От студента - в сотрудники. IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа
|Дорожная полиция Армении в ходе проведенных рейдов выявила 4984 нарушения ПДД
|Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети
|Посол Ирана: По трехстороннему заявлению участок дороги Горис-Капан должен был иметь прежний статус до завершения строительства объездной дороги
|Американский конгрессмен и госминистр Арцаха обсудили гуманитарные последствия карабахской войны
|Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении акцией протеста
|Алиев и Эрдоган планируют встретиться в Стамбуле
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 677 032 человека
|В Армении от коронавируса скончалось в общей сложности свыше 6 тыс. человек
|Омбудсмен Армении рассказал послу Франции о действиях ВС Азербайджана, нарушающих права граждан РА
|Амир Абдоллахиян: Отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения
|Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления
|Анаит Аванесян: В организациях Минздрава Армении вакцинировалось 88% сотрудников
|Армения и Литва намерены обменяться опытом в вопросах транспортной безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 962 случая заражения коронавирусом
|Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса
|Состоялись переговоры с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
|Конфронтация между офисом Омбудсмена Армении и Минобороны набирает новый оборот
|В Армению поставлена очередная партия вакцины <Спайквакс>
|Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии обсудили вопросы региональной безопасности
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
|Прогноз: В случае конфронтации между Москвой и Анкарой Армения и Азербайджан окажутся в роли прокси
|Прогноз: Ожидать скорого выхода Южного Кавказа из турбулентности не приходится
|Политолог: Турция, Израиль и Россия пытаются спасти Алиева от уголовной петли
|Взгляд из Тбилиси: Грузия, Армения и Азербайджан не могут позволить себе роскоши оставаться в рамках логики последних 30 лет
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности