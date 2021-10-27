Среда, 27 Октября 2021 14:46

АрмИнфо. Азербайджан продолжает терроризировать население Арцаха и Армении.

Так, согласно СК Ацаха, в ведомстве принято в производство уголовное дело, возбужденное по факту хищения из нейтральной зоны административной территории населенного пункта Чартар Мартунинского района Арцаха 32 коров и 13 телят, принадлежащих жителю того же села (1956 года рождения), и причинения последнему имущественного ущерба в особо крупном размере, на общую сумму в 12 370 000 драмов.

"Кража была совершена 3 октября группой азербайджанцев, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью очевидного хищения чужого имущества. Предварительное следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе СК Арцаха.

Отметим, что на прошлой неделе Омбудсмен Армении сообщил о том, что представители азербайджанских ВС украли 107 овец и 5 коз, принадлежащих жителю села Корнидзор общины Тех Сюникской области.

О происшествии стало известно 22 октября. По словам Татояна, достоверность инцидента была проверена не через один источник. В сообщении отмечается, что сельчанин обратился к руководству общины и сообщил о происшествии - в ситуации разбираются пограничники Армении и России.

Стоит заметить, что подобные происшествия стали нормой после широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха. Азербайджанцы не только промышляют кражей скота у армянского населения приграничья, но и обстреливают этот скот, чинят препятствия по его выпасу.