Среда, 27 Октября 2021 10:21

АрмИнфо.Сегодня атмосфера для достижения прочного мира между Азербайджаном и Арменией и продвижения к долгожданной нормализации отношений более благоприятна, чем когда-либо прежде. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном выступлении для прессы с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в Ковсаканском районе, захваченном Азербайджаном после прошлогодней агрессии против Арцаха.

По его словам, если Армения проявит искреннюю волю в отношениях с Азербайджаном, не будет никаких препятствий и для нормализации отношений Турции с Арменией. При этом Эрдоган не пояснил о какой искренней воле идет речь на фоне постоянных провокаций ВС Азербайджана на линии соприкосновения с Арменией, а также на суверенной территории РА.

"Совершенно необходимо, чтобы границы были определены и взаимно признаны. Это понимание составляет основу добрососедских отношений", - подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства выразил уверенность, что "придет день, когда мы сможем выехать из Зангезура (Сюникская область Армении -ред.) и отправиться в Стамбул, а позиции региона как транзитного логистического центра укрепятся". При этом он добавил, что развитие инфраструктуры, автомобильных и железных дорог принесет пользу не только Азербайджану и Турции, но и всему региону.

"Осуществляемые реконструкция и строительство дорог - залог восстановления и развития этого региона. Темпы восстановления и развития Карабаха - предмет надежды и гордости для всего региона. Азербайджан показывает всему миру пример решимости в этой области", - отметил Эрдоган, передает Анадолу.

Он напомнил, что Турция и Азербайджан являются братскими странами, которые действуют в соответствии с принципом "один народ - два государства" и подчеркнул, что Анкара и Баку привержены установлению прочного мира и развитию всего региона.