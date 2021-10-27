Среда, 27 Октября 2021 09:11

АрмИнфо.Под сопредседательством вице- премьера Мгера Григоряна и постоянного координатора Программы развития ООН Шомби Шарпа в правительстве состоялась очередная встреча в рамках платформы координации сотрудничества с содействующими Армении партнерами.

Как сообщает пресс-служба правительства, в мероприятии приняли участие послы ряда стран и руководители армянских представительств международных организаций.

Учитывая, что это было первое обсуждение после формирования правительства, вице-премьер Мгер Григорян представил международным партнерам программу правительства, ее основные направления и планируемые реформы. В частности, вице-премьер отметил, что в ряде сфер уже налажено серьезное сотрудничество, на основе которого можно еще более углубить и расширить рамки совместных программ. В этой связи были выделены сферы развития инфраструктур, зеленой экономики, человеческого капитала.

В ходе встречи собеседники подчеркнули необходимость консолидации усилий для решения современных вызовов, отметив, что ряд международных партнеров оказали ключевую помощь в преодолении кризисов. Вместе с тем стороны придали важность реализации цифровой повестки и реформ в сфере общественного управления.