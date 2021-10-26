Вторник, 26 Октября 2021 18:36

АрмИнфо.ЗАО «Америабанк» (Америабанк) и ЗАО «Эйч-Эс-Би-Си Банк Армения» («HSBC Армения») предоставляют держателям своих карт беспрецедентную возможность. Отныне держатели карт двух банков могут с помощью своих карт снимать наличность из банкоматов Америабанка и банка «HSBC Армения» без дополнительных комиссий.

Данное сотрудничество позволит клиентам двух банков пользоваться более 200 банкоматами Америабанка и банка «HSBC Армения» в Ереване и в регионах в режиме 24/7 по тарифам, применяемым соответствующим банком к своим банкоматам.

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с тарифами и условиями дебетовых карт Америабанка.

Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с тарифами и условиями карт банка «HSBC Армения»