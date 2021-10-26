|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Посол: Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора"
|В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса
|Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании парламента Армении
|Освобожденный из-под ареста Артур Саркисян дал клятву депутата
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|В Армении продлили школьные каникулы, а ВУЗы перевели на дистанционку
|Востоковед: Иран увеличивает духовное влияние на Азербайджан
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|История успеха - Под одной крышей
|МОНКС Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Международные журналистские организации обеспокоены законом, <запугивающим армянских журналистов>
|Оппозиционные парламентские силы рассказали о двух инструментах по противодействию действующей власти Армении
|От студента - в сотрудники. IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа
|Дорожная полиция Армении в ходе проведенных рейдов выявила 4984 нарушения ПДД
|Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети
|Посол Ирана: По трехстороннему заявлению участок дороги Горис-Капан должен был иметь прежний статус до завершения строительства объездной дороги
|Американский конгрессмен и госминистр Арцаха обсудили гуманитарные последствия карабахской войны
|Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении акцией протеста
|Алиев и Эрдоган планируют встретиться в Стамбуле
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|Омбудсмен Армении рассказал послу Франции о действиях ВС Азербайджана, нарушающих права граждан РА
|Амир Абдоллахиян: Отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения
|Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления
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|Путин: Карты, показывающие как проходила граница между Арменией и Азербайджаном в советский период находятся в Генштабе РФ
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|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Читать больше
АрмИнфо.ЗАО «Америабанк» (Америабанк) и ЗАО «Эйч-Эс-Би-Си Банк Армения» («HSBC Армения») предоставляют держателям своих карт беспрецедентную возможность. Отныне держатели карт двух банков могут с помощью своих карт снимать наличность из банкоматов Америабанка и банка «HSBC Армения» без дополнительных комиссий.
Данное сотрудничество позволит клиентам двух банков пользоваться более 200 банкоматами Америабанка и банка «HSBC Армения» в Ереване и в регионах в режиме 24/7 по тарифам, применяемым соответствующим банком к своим банкоматам.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с тарифами и условиями дебетовых карт Америабанка.
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с тарифами и условиями карт банка «HSBC Армения»
|Банкоматы Америабанка и банка «HSBC Армения» будут обслуживать держателей карт двух банков по специальным тарифам
|В Санкт-Петербурге прошла встреча постпредов государств ОДКБ и представителей парламентов при ПА ОДКБ
|Состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана
|АРФ "Дашнакцутюн" строго осудил антиармянские заявления некоторых зарубежных деятелей
|Политолог: Территориальные претензии Азербайджана к Арцаху не имеют правовой основы, а советские карты не могут лечь в основу определения границы
|Армения меняет порядок получения и прекращения гражданства РА
|Движение по военно-грузинской дороге в направлении России перекроют на несколько часов
|Перед предстоящими выборами в ОМС Пашинян назначил и.о. глав общин в Егегнадзоре и Аштараке
|Ваан Зароян во второй раз назначен вице-губернатором Гегаркуника
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Армении: Ереван по-прежнему готовы нормализовать отношения с Анкарой без предусловий
|Посол Армении: Присутствие российских миротворцев в Нагорном Карабахе - ключевой фактор безопасности
|Посол: Армения решительно отвергает выдвигаемую Азербайджаном ложную повестку так называемого "Зангезурского коридора"
|В Армении обновлен суточный рекорд летальных исходов от коронавируса
|Ситуация на линии соприкосновения с Азербайджаном и вопросы демаркации будут обсуждены на закрытом заседании парламента Армении
|Освобожденный из-под ареста Артур Саркисян дал клятву депутата
|Манэ Галоян получила приз зрительских симпатий Rolex конкурса «Опералия» Пласидо Доминго
|Спикер парламента Армении вновь выразил поддержку Никосии по кипрскому вопросу
|В Армении продлили школьные каникулы, а ВУЗы перевели на дистанционку
|Востоковед: Иран увеличивает духовное влияние на Азербайджан
|В Генеральной прокуратуре РА прошли обсуждения по вопросу загрязнения Аракса
|История успеха - Под одной крышей
|МОНКС Армении обсуждает возможность продления школьных каникул и перевода ВУЗов на дистанционное обучение
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Международные журналистские организации обеспокоены законом, <запугивающим армянских журналистов>
|Оппозиционные парламентские силы рассказали о двух инструментах по противодействию действующей власти Армении
|От студента - в сотрудники. IDBank подводит итоги очередной программы IDream и объявляет о запуске следующего этапа
|Дорожная полиция Армении в ходе проведенных рейдов выявила 4984 нарушения ПДД
|Армения изучает возможность присоединения к Европейской миграционной сети
|Посол Ирана: По трехстороннему заявлению участок дороги Горис-Капан должен был иметь прежний статус до завершения строительства объездной дороги
|Американский конгрессмен и госминистр Арцаха обсудили гуманитарные последствия карабахской войны
|Кипрские армяне встретили спикера парламента Армении акцией протеста
|Алиев и Эрдоган планируют встретиться в Стамбуле
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 677 032 человека
|В Армении от коронавируса скончалось в общей сложности свыше 6 тыс. человек
|Омбудсмен Армении рассказал послу Франции о действиях ВС Азербайджана, нарушающих права граждан РА
|Амир Абдоллахиян: Отношения между Тегераном и Баку развиваются в тени взаимного уважения
|Оппозиция анонсировала возобновление антиправительственных акций протеста в годовщину подписания печально известного трехстороннего заявления
|Анаит Аванесян: В организациях Минздрава Армении вакцинировалось 88% сотрудников
|Армения и Литва намерены обменяться опытом в вопросах транспортной безопасности
|За сутки в Армении подтвердилось 1 962 случая заражения коронавирусом
|Третий <Саммит мыслей> в Дилижане стартовал с минуты молчания в память о жертвах 44-дневной агрессии против Арцаха и пандемии коронавируса
|Состоялись переговоры с представителем продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН
|Конфронтация между офисом Омбудсмена Армении и Минобороны набирает новый оборот
|В Армению поставлена очередная партия вакцины <Спайквакс>
|Секретарь Совбеза Армении и посол Норвегии обсудили вопросы региональной безопасности
|Тенденции по ограничению деятельности СМИ в Армении приобретают все более ярко выраженные очертания
|Меморандум о взаимопонимании подписан между образовательными ведомствами Армении и Грузии
|Глава МИД Армении подчеркнул необходимость более активного участия ЮНИСЕФ в обеспечении безопасности детей, пострадавших от конфликтов
|Председатель парламента Армении провел переговоры с Генсеком СЕ, главой ПА ОБСЕ и вице-спикером Сената Франции
|Турция попала в "серый список" за проблемы с отмыванием денег и финансированием терроризма
|Число активных случаев коронавируса в Армении перешагнуло отметку в 25 тысяч
|Раиси: Иран не позволит сионистам нарушить его отношения с соседями
|Путин: Карты, показывающие как проходила граница между Арменией и Азербайджаном в советский период находятся в Генштабе РФ
|Омбудсмен Армении жестко отреагировал на обвинения Минобороны и выложил новые доказательства незаконных действий ВС Азербайджана в Гегаркунике
|Ректор Туркменской национальной консерватории направил Ереванской государственной консерватории поздравительное послание
|Глава МИД Армении с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии обсудили региональную безопасность
|Участие Турции в 44-дневной войне снизило доверие к НАТО: Глава МО Армении
|В Степанакерте опровергают: Вопрос о расформировании Армии обороны не стоит в повестке дня правительства Арцаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель генсека НАТО обсудили ситуацию, сложившуюся в результате азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Читать больше
|Взгляд из Москвы: Ситуация в которой армян Карабаха защищают от этнической чистки лишь 2000 российских миротворцев не в интересах ни Армении, ни самой России
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