Вторник, 26 Октября 2021 18:30

АрмИнфо.Несколько часов назад в здание МИД ИРИ в Тегеране состоялась встреча министров иностранных дел Туркменистана и Ирана.

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, прибывший во вторник утром в Тегеран во главе делегации высокого уровня встретился с иранским коллегой Хосейном Амир-Абдуллахяном, сообщает IRNA.

Глава дипломатической службы ИРИ на пресс-конференции после этой встречи напомнил слова верховного лидера Ирана о том, что отношения исламской республики с Туркменистаном не только добрососедские, но и родственные.

«Недавно в Душанбе на полях Шанхайского саммита состоялась очень хорошая встреча президентов двух стран, и моя нынешняя встреча с министром иностранных дел Туркменистана была продолжением этих переговоров», сказал Амир-Абдуллахян.