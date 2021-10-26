Вторник, 26 Октября 2021 16:28

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян перед предстоящими выборами в ОМС назначил исполняющих обязанности руководителей общин в Егегнадзоре и Аштараке.

Так, согласно решению премьер-министра от 26 октября, Мушег Нерсисян назначен и.о. главы общины Егегнадзор Вайоцдзорской области, Товмас Шахвердян - и.о. главы общины Аштарак Арагацотнской.

Отмечается, что решения приняты в соответствии с пунктом 2.1 статьи 27 закона "О местном самоуправлении", в котором говорится: "В случае истечения срока полномочий главы общины премьер-министр Республики Армения назначает исполняющего обязанности главы общины, в которую входят городские поселения, а губернатор области назначает исполняющего обязанности главы общины, в которую входят исключительно сельские поселения".

Ранее АрмИнфо сообщало, что выборы в органы местного самоуправления в Республике Армения будут проведены 17 октября, 14 ноября и 5 декабря. Выборы в общинах Аштарак и Егегнадзор назначены на 5 декабря 2021 года.

Примечательно, что во всех 37 новообразованных общинах, даже если срок полномочий главы общины не истек, пройдут выборы в Совет старейшин по партийным спискам. Кандидат партии, набравшей наибольшее число голосов, возглавит общину. Причем, среди укрупняющихся общин есть такие, которые в прошлом уже были укрупнены, на этот раз к ним будут присоединены новые общины. Многие оппозиционные деятели, в том числе главы общин, усмотрели в инициативе политическую подоплеку.