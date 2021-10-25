Понедельник, 25 Октября 2021 21:03

АрмИнфо. Армянская оперная певица Манэ Галоян (сопрано) стала обладательницей приза зрительских симпатий Rolex конкурса «Опералия», основанного великим Пласидо Доминго в 1993 году.

Этот авторитетный всемирный конкурс среди оперных певцов с 2001 года спонсируется компанией Rolex. Цель конкурса - оказывать поддержку восходящим талантам со всего мира и служить стартовой площадкой молодым оперным исполнителям для выхода на большую сцену.

В конкурсе «Опералия», каждый год проходящем в разных странах, претенденты выступают перед жюри, состоящим из авторитетных оперных певцов, что сближает это состязание с важными профессиональными пробами. «Опералия» является лишь началом, так как Пласидо Доминго активно занимается продвижением творческих карьер участников конкурса долгое время после его окончания.

В этом году спустя 10 лет конкурс вновь проходил в российской столице. Кроме Манэ Галоян, за главный приз боролись еще 9 финалистов. Главные призы получили Виктория Каркачева (меццо-сопрано, Россия) и Иван Айон-Ривас (тенор, Перу). Приз зрительских симпатий Rolex по результатам голосования зрителей получил также тенор из Перу Иван Айон-Ривас.

Отметим, что Манэ окончила бакалавриат Ереванской государственной консерватории им. Комитаса в классе проф. Сусанны Мартиросян. Еще в 2009 году она одержала победу на фестивале-конкурсе «Возрождение» в Гюмри (Армения). В 2013 году стала обладательницей Золотой медали VII открытых юношеских Дельфийских игр в Казахстане, была награждена премией Президента Армении и завоевала второе место на VI Международном конкурсе певцов «Санкт-Петербург».

В 2014-м певица прошла отбор в Молодежную оперную студию Хьюстонской оперы (США). В том же году стала призером 33-го Международного конкурса вокалистов «Ганс Габор — Бельведер » в Дюссельдорфе, завоевала победу на VII Международном конкурсе вокалистов Бибигуль Тулегеновой в Астане (Казахстан) и получила четвертую премию на VI Китайском международном конкурсе вокалистов в Нинбо. В 2015 году одержала победу на XXVII Международном конкурсе молодых оперных певцов им. Элеонор Макколлум Concertsofarias в Хьюстонской опере.

"Хьюстонская опера – мой дом и семья. Я выступаю здесь с 19-летнего возраста. Здесь у меня много друзей. Я была бы счастлива петь в Хьюстоне в любое время. А еще мне бы хотелось спеть на моей родине в Армении, надеюсь, это случится в ближайшем будущем", - сказала как-то Манэ в интервью русскоязычному изданию "Наш Техас".