Понедельник, 25 Октября 2021 20:45

АрмИнфо.Делегация во главе с председателем Национального собрания РА Алленом Симоняном, находящаяся с официальным двухдневным визитом на Кипре провела встречи с военно-политическим руководством страны.

Так, согласно пресс-службе парламента РА, официальный визит начался со встречи со спикером Палаты представителей Кипра Анитой Димитриу.

Председатель НС Армении подчеркнул, что Кипр первым в Европе и вторым в мире признал Геноцид армян в 1975 г., 24 апреля объявил Днем памяти Геноцида армян, а также признал ответственность за отрицание геноцидов.

Особо выделен отличный уровень сотрудничества законодательных органов дружественных стран, намечены перспективные программы. Стороны сочли формат сотрудничества действующих в парламентах комиссий лучшим механизмом для дальнейшего расширения межпарламентской повестки. Симонян высоко оценил образцовое сотрудничество депутатов двух стран в различных парламентских ассамблеях с целью достижения благоприятного решения важных друг для друга вопросов.

Руководитель законодательного органа РА поблагодарил дружественный Кипр за единогласное принятие 9 октября 2020 г. Палатой представителей Кипра резолюции, осуждающей агрессию Азербайджана против Арцаха. Он также выразил признательность спикеру Палаты представителей Кипра за прием в парламенте участников 44-дневной войны по инициативе депутата парламента В.Магдесяна. А.Симонян осудил визит делегации во главе с председателем Комиссии по международным отношениям и межпарламентскому сотрудничеству Милли Меджлиса Азербайджана С.Самедовым в северную часть Кипра в июле 2021 г. для участия в мероприятиях 47-й годовщины турецкой оккупации части острова.

Председатель НС подтвердил полную поддержку Арменией Республики Кипр и ее народа в восстановлении справедливости и воссоединении братского Кипра.

Стороны сочли приоритетным формат парламентского сотрудничества Кипр-Армения- Греция, отметив, что будут созданы широкие возможности для развития многих сфер, представляющих взаимный интерес.

В свою очередь спикер Палаты представителей Кипра заверил, что приложит все усилия для укрепления армяно-кипрских межпарламентских связей. Он выразил уверенность, что визит председателя НС РА является важным вкладом в претворение взаимных обязательств и разработку совместных программ. Председатель НС пригласил кипрского коллегу с официальным визитом в Армению.

В рамках официального визита спикеры парламентов Армении и Кипра также посетили линию перемирия.

Симонян также провел встречу с министром обороны Кипра Караламбосом Петридесом.

В ходе встречи стороны отметили наличие взаимопонимания и поддержки между двумя странами, особо отметили эффективное сотрудничество в международных структурах по продвижению повестки дня по предупреждению геноцидов. Стороны также коснулись военно-политическом диалога между министерствами обороны двух стран, который осуществляется в ходе двусторонних и многосторонних встреч.

Говоря об азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха, Симонян поблагодарил Кипр за принципиальную позицию и поддержку народа Арцаха, указав на важность гуманитарной и финансовой помощь, оказанной армянам Арцаха в 2020 году. Он также коснулся резолюции, принятой 9 октября 2020 года Палатой представителей Кипра, в которой осуждалась агрессия Азербайджана против Арцаха.

Стороны подчеркнули важность эффективной реализации возможностей в формате Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Этот вопрос обсуждался и на встрече Симоняна с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидесом.

Спикер парламента Армении на встрече с главой МИД Кипра указал важность скорейшего запуска формата парламентского сотрудничества Кипр-Армения-Греция, особенно в ситуации, сложившейся после 44-дневной войны. В этом контексте состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Стороны затронули кипрский вопрос. Председатель НС РА отметил, что Армения и в дальнейшем будет поддерживать Кипр в международных организациях и выступает за мирное урегулирование вопроса путем переговоров на основе принципов резолюций ООН. Обе стороны согласились сделать все возможное для дальнейшего укрепления сотрудничества и дружбы. Министр иностранных дел Кипра подчеркнул неоценимую роль армянской общины в общественной и политической жизни Кипра.

Собеседники обсудили инвестиционные возможности кипрской стороны, подчеркнув важность экономического и туристического сотрудничества с Кипром.