Понедельник, 25 Октября 2021 19:14

АрмИнфо.Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении направило циркулярное письмо организациям, реализующим в стране программы высшего и послевузовского профессионального образования.

Так, согласно пресс-службе МОНКС РА, с учетом эпидемиологической ситуации в стране и резкого роста числа инфицированных коронавирусом, с 26-го октября по 15-е ноября в высших и послевузовских профессиональных учебных заведениях Армении учебный процесс будет организован в режиме онлайн. Кроме того, МОНКС направил циркуляр директорам учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, которым поручено организовать учебный процесс удаленно, сроком на две недели, начиная с 26-го октября текущего года. Вместе с тем, в рамках принимаемых в стране мер по противодействию и предотвращению коронавирусной инфекции, на одну неделю - до 7 ноября, планируется продлить осенние каникулы для учеников 1-12 классов общеобразовательных, специализированных и специальных школ, работающих по типовым учебным планам на 2021-2022 и 2022-2023 учебные годы. Министерство образования, науки, культуры и спорта призвало государственные образовательные учреждения воздерживаться от вызова сотрудников в школу во время каникул. В ведомстве также призвали, по возможности, организовать работу удаленно. Отметим, что по положению на 11:00 25 октября в Армении фактическое лечение получает 27 284 человека. С момента вспышки пандемии в Армении зарегистрировано в общем счете 296 552 случая заражения коронавирусом, при этом выздоровело 261 952 человека, количество летальных исходов достигло 6 055. Еще 1 261 человек инфицированных коронавирусом, согласно формулировке Минздрава, скончались из-за иных заболеваний. В общей сложности в Армении провели 2 006 632 теста на коронавирус.

По положению на 24 октября с.г. в Армении от коронавируса вакцинировалось 677 032 человека, из коих 466 785 - получили первый компонент, и 210 247- соответственно второй.